Поехали: в Волгоградской области пассажирские перевозки выходят из самоизоляции





В Волгоградской области увеличилось количество возобновленных рейсов общественного транспорта. Как сообщает ИА «Высота 102», в частности, уже на прошедших выходных в регионе на линию вернулись отмененные междугородние автобусы. Ранее транспортное сообщение на период самоизоляции сохранялось лишь с некоторыми муниципалитетами. С сегодняшнего дня увеличивается и периодичность курсирования некоторых пригородных поездов – прибавляется девять электричек, которые будут перевозить пассажиров как на территории города, так и области.

Между тем, ограничения в работе транспорта все же остаются. Некоторые виды транспорта курсируют только в утренние и вечерние часы пик. В Волгограде не разрешено выходить на линии основной части частных перевозчиков. Кроме того, власти областного центра до сих пор не дали добро на открытие дачных маршрутов. При этом в Волжском дачные автобусы курсируют с середины мая.



