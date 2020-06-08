Поехали: в Волгоградской области пассажирские перевозки выходят из самоизоляции

Общество 08.06.2020 10:01
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08.06.2020 10:01
В Волгоградской области увеличилось количество возобновленных рейсов общественного транспорта. Как сообщает ИА «Высота 102», в частности, уже на прошедших выходных в регионе на линию вернулись отмененные междугородние автобусы. Ранее транспортное сообщение на период самоизоляции сохранялось лишь с некоторыми муниципалитетами. С сегодняшнего дня увеличивается и периодичность курсирования некоторых пригородных поездов – прибавляется девять электричек, которые будут перевозить пассажиров как на территории города, так и области.
Между тем, ограничения в работе транспорта все же остаются. Некоторые виды транспорта курсируют только в утренние и вечерние часы пик. В Волгограде не разрешено выходить на линии основной части частных перевозчиков. Кроме того, власти областного центра до сих пор не дали добро на открытие дачных маршрутов. При этом в Волжском дачные автобусы курсируют с середины мая.
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