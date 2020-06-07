Улицы Волгограда заполонила реклама поправок в Конституцию

Общество 07.06.2020 21:59
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07.06.2020 21:59
Десятки билбордов в каждом районе Волгограда пестрят лозунгами о важности голосования за Конституцию. На выделенное ЦИК РФ финансирование облизбирком начал масштабную агитационную кампанию по региону, сообщает ИА «Высота 102». «Родной земли не отдадим мы пяди», «Наше решение», «Сохраним русский язык»- плакаты с обновленной датой - 1 июня – развешаны по всему областному центру.
Председатель Волгоградского облизбиркома Виктор Черячукин на днях заявлял, что ставка делается на бесконтактные способы оповещения населения о важном мероприятии. Избирателей также ждут персональные приглашения на голосование, которые разбросают по почтовым ящикам.
Народное голосование за поправки в главный закон России пройдет в течение недели – с 25 июня по 1 июля. По замыслу организаторов всероссийского мероприятия, протяженность во времени позволит минимизировать риски по скученности людей на избирательных участках и, как следствие, обезопасить граждан от коронавируса.
На проведение голосования Волгоградская область получила из федерального бюджета около 200 млн рублей, которые пойдут, в основном, на зарплаты сотрудников комиссий. Также денежные средства направляются на информирование граждан о запланированном действе.
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