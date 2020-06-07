В июле Волгоградская область переходит на прямые выплаты пособий





С 1 июля пособия работающим жителям области будут выплачиваться через Волгоградское отделение Фонда социального страхования, сообщает ИА «Высота 102». Подготовка к переходу на так называемые «прямые выплаты» полностью завершена, заявили сегодня в региональной администрации.

По информации регионального комитета социальной защиты населения, новый порядок выплат коснется пособия по временной нетрудоспособности; единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, пособия по беременности и родам; единовременного пособия при рождении ребенка; ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет; оплаты дополнительного отпуска (сверх ежегодного предоставляемого) на период лечения, проезда к месту лечения и обратно, предоставляемого застрахованному лицу, пострадавшему на производстве. Пособие будет переведено на банковский счет, карту (пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет – только на карту «Мир») либо почтовым переводом.