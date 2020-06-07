Два человека умерли от коронавируса в Волгоградской области





За минувшие сутки два летальных случая от коронавирусной инфекции зафиксировано в Волгоградской области. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщает сайт стопкоронавирус. рф. Диагноз COVID-19 за сутки был подтвержден у 119 человек.

Всего этой инфекцией в регионе заразились 3913 человек, из которых скончались 23 и 1401 выздоровел.



