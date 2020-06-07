Двухлетний малыш погиб в аварии с тягачом в Волгоградской области





Ребенок погиб в результате столкновения иномарки и большегруза на трассе «Волгоград-Каменск-Шахтинский». Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, на 86 км автодороги 48-летний водитель автомобиля «Renault Logan», который двигался в сторону Ростова-на-Дону, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с грузовым тягачом «Mercedes-Benz Actros».

В результате ДТП двухлетний пассажир легковушки от полученных травм скончался до дороге в больницу в машине скорой помощи.



