В Волгоградской области иномарка задавила инвалида-колясочника





Инвалид-колясочник скончался после наезда автомобиля «Hyundai Accent» в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, ДТП произошло утром на автодороге №7 напротив световой опоры.

Водитель иномарки совершил наезд на 57-летнего пешехода, который передвигался в инвалидной коляске в крайнем правом ряду по ходу движения автомобиля. В результате пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу, где от полученных травм он скончался.



