Происшествия

Под Волгоградом в ДТП со «скорой» пострадали пять человек

Происшествия 07.06.2020 10:58
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07.06.2020 10:58


Пять человек, среди которых пассажиры «скорой помощи», пострадали в ДТП в Иловлинском районе Волгоградской области . Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне поздно вечером на 890 км федеральной трассы «Волгоград-Москва».
По предварительной информации, 34–летний водитель, управляя автомашиной  «Лада Ларгус»,  не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с движущейся в попутном направлении с включенными проблесковыми маячками, без звукового сигнала, автомашиной  скорой медицинской помощи «Газель», под управлением 36-летнего водителя.
В результате ДТП в медицинское учреждение с травмами доставлены: оба водителя, 42-летний пассажир автомашины «Лада Ларгус»  и 52-летний и 34–летний  пассажиры автомашины скорой медицинской помощи.

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