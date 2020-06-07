Под Волгоградом в ДТП со «скорой» пострадали пять человек





Пять человек, среди которых пассажиры «скорой помощи», пострадали в ДТП в Иловлинском районе Волгоградской области . Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне поздно вечером на 890 км федеральной трассы «Волгоград-Москва».

По предварительной информации, 34–летний водитель, управляя автомашиной «Лада Ларгус», не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с движущейся в попутном направлении с включенными проблесковыми маячками, без звукового сигнала, автомашиной скорой медицинской помощи «Газель», под управлением 36-летнего водителя.

В результате ДТП в медицинское учреждение с травмами доставлены: оба водителя, 42-летний пассажир автомашины «Лада Ларгус» и 52-летний и 34–летний пассажиры автомашины скорой медицинской помощи.



