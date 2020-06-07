Расследования

В Волгограде сотрудница ломбарда «превращала» серебро в золото

Расследования 07.06.2020 09:17
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07.06.2020 09:17


К 2 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорили сотрудницу ломбарда в Волгограде за мошенничество. Как сообщили ИА «Высота 102» в Краснооктябрьском районном суде, судебной коллегией по уголовным делам Волгоградского областного суда приговор был изменен - отбывание наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.
Следствием и судом установлено, что осуществляя трудовые обязанности товароведа-оценщика в ломбарде, она совершила путем обмана хищение денежных средств в крупном размере. Женщина составляла договоры без наличия реальной сделки с продавцами в отсутствие последних, затем брала заранее принесенные в помещение ломбарда приобретенные ею в ювелирной мастерской серебряные изделия, оформляла их как золотые, и помещала их на хранение в сейф, расположенный в помещении ломбарда.
Денежные средства, полагающиеся к выплате по данным фиктивным договорам, товаровед-оценщик забирала себе. Ущерб оценивается на сумму 548 550 рублей.

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