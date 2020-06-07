В Волгограде сотрудница ломбарда «превращала» серебро в золото

Расследования 07.06.2020 09:17
0
07.06.2020 09:17
К 2 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорили сотрудницу ломбарда в Волгограде за мошенничество. Как сообщили ИА «Высота 102» в Краснооктябрьском районном суде, судебной коллегией по уголовным делам Волгоградского областного суда приговор был изменен - отбывание наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.
Следствием и судом установлено, что осуществляя трудовые обязанности товароведа-оценщика в ломбарде, она совершила путем обмана хищение денежных средств в крупном размере. Женщина составляла договоры без наличия реальной сделки с продавцами в отсутствие последних, затем брала заранее принесенные в помещение ломбарда приобретенные ею в ювелирной мастерской серебряные изделия, оформляла их как золотые, и помещала их на хранение в сейф, расположенный в помещении ломбарда.
Денежные средства, полагающиеся к выплате по данным фиктивным договорам, товаровед-оценщик забирала себе. Ущерб оценивается на сумму 548 550 рублей.
Реклама
В Волгограде общественнице вынесли приговор за аферу с трудоустройством подростков05.06.2020 17:11
Расследования 05.06.2020 17:11
Под Волгоградом из кассы почтового отделения пропали 300 тысяч05.06.2020 13:37
Расследования 05.06.2020 13:37
Жительницу Волгоградской области "завербовали" в брокеры за миллион рублей05.06.2020 13:24
Расследования 05.06.2020 13:24
Раскаяние и дети: в Волгоградской области поставщик суррогата осужден «условно»04.06.2020 19:54
Расследования 04.06.2020 19:54
В Волгограде бывший майор полиции получил 10 лет за мошенничество04.06.2020 12:51
Расследования 04.06.2020 12:51
Под Волгоградом операция по поиску пропавшего грибника завершилась успехом03.06.2020 14:37
Расследования 03.06.2020 14:37
Под Волгоградом автоугонщик неделями рыл землю ради «покатушек» (ВИДЕО)03.06.2020 14:28
Расследования 03.06.2020 14:28
Под Волгоградом вторые сутки ищут пропавшего грибника03.06.2020 12:14
Расследования 03.06.2020 12:14
В Волгоградской области за рога сайгака контрабандист получил срок02.06.2020 19:44
Расследования 02.06.2020 19:44
Житель Волгоградской области осужден за зверское убийство матери ножницами02.06.2020 14:58
Расследования 02.06.2020 14:58
В Волгограде начальника подразделения РЖД признали взяточником02.06.2020 12:29
Расследования 02.06.2020 12:29
В Волгограде огласили приговор по многомиллионному «осетровому» делу02.06.2020 10:49
Расследования 02.06.2020 10:49
Лже-газовика ждет суд за обман волгоградских пенсионеров02.06.2020 10:23
Расследования 02.06.2020 10:23
В Волгограде насильник-беглец идет под суд02.06.2020 09:42
Расследования 02.06.2020 09:42
В Волгограде сотрудника УФСИН осудили за мошенничество01.06.2020 17:38
Расследования 01.06.2020 17:38
Реклама