В Волгограде сотрудница ломбарда «превращала» серебро в золото





К 2 годам лишения свободы в колонии общего режима приговорили сотрудницу ломбарда в Волгограде за мошенничество. Как сообщили ИА «Высота 102» в Краснооктябрьском районном суде, судебной коллегией по уголовным делам Волгоградского областного суда приговор был изменен - отбывание наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Следствием и судом установлено, что осуществляя трудовые обязанности товароведа-оценщика в ломбарде, она совершила путем обмана хищение денежных средств в крупном размере. Женщина составляла договоры без наличия реальной сделки с продавцами в отсутствие последних, затем брала заранее принесенные в помещение ломбарда приобретенные ею в ювелирной мастерской серебряные изделия, оформляла их как золотые, и помещала их на хранение в сейф, расположенный в помещении ломбарда.

Денежные средства, полагающиеся к выплате по данным фиктивным договорам, товаровед-оценщик забирала себе. Ущерб оценивается на сумму 548 550 рублей.



