Здравоохранение

Коронавирус больше не приезжает в Волгоград

Здравоохранение 06.06.2020 15:12
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06.06.2020 15:12


В Волгоградской области не регистрируются привозные случаи коронавирусной инфекции – за минувшие сутки заразившихся, которые прибыли из других регионов, не выявлено. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в оперативном штабе региона, основная масса заболевших – это лица, контактирующие с больными COVID-19. Таких случаев за сутки было 78 из 125 выявленных. Еще 47 человек, зараженных вирусом, выявили при обращении за медицинской помощью.
Диагноз COVID-19 за сутки был подтвержден у троих детей до 6 лет и 4 детей до 14 лет, а также у двоих подростков до 17 лет. Однако самыми уязвимыми для коронавируса оказались жители региона в возрасте от 50 до 64 лет – 48 человек, и от 30 до 49 лет – 44 человека.
По числу случаев заражения лидирует Волгоград – 63 человека за сутки. На втором месте Камышинский район – 7 человек, на третьей строчке Волжский и Жирновский район – по 6 случаев.
Всего в регионе зарегистрировано уже 3794 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 21 оказался смертельным. 

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