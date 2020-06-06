Село под Волгоградом закрыли на карантин

Общество 06.06.2020 14:53
0
06.06.2020 14:53
В селе Горный Балыклей Дубовского района Волгоградской области введен карантин из-за вспышки бешенства среди животных. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы региона, ограничительные мероприятия в данном населенном пункте будут действовать в течение двух месяцев со дня выявления последнего случая заболевания животных бешенством.
Это опасное инфекционное заболевание, которое протекает с развитием тяжелого прогрессирующего поражения головного и спинного мозга с летальным исходом, может передаваться от больного животного человеку.
Очаг заболевания был выявлен в частном домовладении на улице Молодежная. На время действия карантина на территории Горнобалыклейского сельского поселения запрещено проводить выставки кошек и собак, торговать животными, вывозить их за пределы неблагополучной территории.
Реклама
В Волгограде коммунальщики посвятили выходные ремонту ливневого коллектора06.06.2020 17:33
Общество 06.06.2020 17:33
В Волгоградской области назвали районы с высокой смертностью от рака06.06.2020 16:35
Общество 06.06.2020 16:35
Счета за отопление в мае волгоградцам объяснили особенностями расчетов06.06.2020 14:05
Общество 06.06.2020 14:05
В Волгоградской области помощникам ветеранов дали льготы на проезд06.06.2020 13:06
Общество 06.06.2020 13:06
Волгоградцы стоят в очередях в Сбербанк06.06.2020 10:17
Общество 06.06.2020 10:17
Жителя Волгоградской области оштрафовали за укус носа бывшей жены06.06.2020 08:46
Общество 06.06.2020 08:46
В Волгограде на Мамаевом кургане 24 июня выступит оркестр Юрия Башмета05.06.2020 22:06
Общество 05.06.2020 22:06
Заложат дверь, вернут окно: в историческом здании Волгограда грядет переделка05.06.2020 20:56
Общество 05.06.2020 20:56
На федеральных трассах в Волгоградской области разделят транспортные потоки05.06.2020 16:22
Общество 05.06.2020 16:22
В Волгоградской области открываются налоговые инспекции05.06.2020 15:45
Общество 05.06.2020 15:45
В Волгоградской области безработным разрешили выходить из дома05.06.2020 15:05
Общество 05.06.2020 15:05
На обезвоженной улице в Волгограде начали ремонт дырявого водопровода05.06.2020 14:33
Общество 05.06.2020 14:33
Инвестиции в будущее: компания «ЕвроХим» принимает участие в создании Центра поддержки одаренных детей05.06.2020 12:17
Общество 05.06.2020 12:17
Стали известны результаты проверки после шума с бесплатными масками в Волгоградской области05.06.2020 12:03
Общество 05.06.2020 12:03
В Волгограде снесут три аварийных дома05.06.2020 10:22
Общество 05.06.2020 10:22
Реклама