Село под Волгоградом закрыли на карантин





В селе Горный Балыклей Дубовского района Волгоградской области введен карантин из-за вспышки бешенства среди животных. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы региона, ограничительные мероприятия в данном населенном пункте будут действовать в течение двух месяцев со дня выявления последнего случая заболевания животных бешенством.





Это опасное инфекционное заболевание, которое протекает с развитием тяжелого прогрессирующего поражения головного и спинного мозга с летальным исходом, может передаваться от больного животного человеку.

Очаг заболевания был выявлен в частном домовладении на улице Молодежная. На время действия карантина на территории Горнобалыклейского сельского поселения запрещено проводить выставки кошек и собак, торговать животными, вывозить их за пределы неблагополучной территории.



