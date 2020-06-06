Общество

Село под Волгоградом закрыли на карантин

Общество 06.06.2020 14:53
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06.06.2020 14:53


В селе Горный Балыклей Дубовского района Волгоградской области введен карантин из-за вспышки бешенства среди животных. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы региона, ограничительные мероприятия в данном населенном пункте будут действовать в течение двух месяцев со дня выявления последнего случая заболевания животных бешенством.

Это опасное инфекционное заболевание, которое протекает с развитием тяжелого прогрессирующего поражения головного и спинного мозга с летальным исходом, может передаваться от больного животного человеку.
Очаг заболевания был выявлен в частном домовладении на улице Молодежная. На время действия карантина на территории Горнобалыклейского сельского поселения запрещено проводить выставки кошек и собак, торговать животными, вывозить их за пределы неблагополучной территории.

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