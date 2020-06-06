В Волгоградской области помощникам ветеранов дали льготы на проезд





Право бесплатного проезда на территории Волгоградской области получили лица, сопровождающие ветеранов Великой Отечественной войны. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие изменения внесены в Закон Волгоградской области «О дополнительной мере социальной поддержки по предоставлению бесплатного проезда участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и лицам, награжденным медалью «За оборону Сталинграда», на территории Волгоградской области».

В документе отмечается, что лицам, сопровождающие ветеранов, предоставляется бесплатный проезд на том же транспортном средстве и по тому же маршруту, что и участнику, инвалиду Великой Отечественной войны, лицу, награжденному медалью «За оборону Сталинграда».

Напомним, что из-за пандемии парад Победы был перенесен на 24 июня. Лицам от 60 и старше, которые находятся в группе риска, по-прежнему рекомендовано соблюдать самоизоляцию. О том, смогут ли ветераны, которым уже за 90, присутствовать на параде в качестве зрителей, пока не известно.



