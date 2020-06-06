Общество

Волгоградцы стоят в очередях в Сбербанк

Общество 06.06.2020 10:17
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06.06.2020 10:17


Очереди в отделения Сбербанка наблюдаются сегодня в Волгограде. Как рассказали ИА «Высота 102» жители, они пришли оплатить коммунальные услуги или снять наличные. В частности, волгоградцы устремились в отделения на улице Новороссийской и Рокоссовского в Центральном районе. Люди ожидают своего «подхода» к банкомату на улице, пытаясь соблюдать социальную дистанцию. Жители обратили внимание, что на фоне такой востребованности замечено исчезновение удобных банкоматов из торговых точек. Например, демонтирован банкомат в магазине «Радеж» на Новороссийской, 5.
Также клиенты «Сбербанка» были удивлены, что с 29 апреля – в самый разгар пандемии на территории Поволжского банка Сбербанка стали действовать новые тарифы по переводам свыше установленной суммы. «Ежемесячно клиенты Сбербанка смогут переводить до 50 тысяч рублей без комиссии внутри банка. Остальные переводы, осуществляемые свыше лимита, независимо от региона получения, будут тарифицироваться по ставке 1%, но не более 1000 рублей», -  пояснили ИА «Высота 102» в Сбербанке, отметив, что теперь введена система платных подписок через мобильное приложение.
По поводу очередей в Сбербанке пояснили следующее: «Мы принимаем все необходимые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в числе которых соблюдение очерёдности обслуживания, когда число клиентов, обсуживающихся в офисе, должно соответствовать количеству операционных окон. Сотрудники банка регулируют входящий поток, в связи с чем некоторых клиентов просят ожидать обслуживания около входа, где им также рекомендуют сохранять дистанцию не менее 1,5 метров друг от друга. Мы также просим наших клиентов в период самоизоляции по возможности осуществлять все банковские операции дистанционно. Сегодня практически все услуги можно получить онлайн, в том числе провести оплату за ЖКХ через сервисы Сбербанка».   

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