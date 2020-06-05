



Оперативный штаб Волгоградской области подтвердил смерть медсестры Михайловской ЦРБ, где произошла вспышка коронавирусной инфекции, сообщает ИА «Высота 102». Известно, что женщина с диагнозом ОРВИ находилась на больничном, медицинская помощь ей оказывалась амбулаторно. Сотрудница письменно отказалась от госпитализации. Причины смерти устанавливаются.

По последним данным, в Михайловской ЦРБ два медицинских работника в настоящее время с диагнозом ОРВИ находятся на больничном. Еще 10 сотрудников с подозрением на COVID-19 отстранены от работы – они находятся на самоизоляции на дому. Сообщается, что весь персонал медучреждения проходит обследование, ожидаются результаты анализов.



