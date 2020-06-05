Экономика

Сбербанк разработал маркетплейс для застройщиков

Экономика 05.06.2020 11:35 Новости компаний
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05.06.2020 11:35 Новости компаний


Сбербанк расширил функционал сервиса «Личный кабинет застройщика» в Сбербанк Бизнес Онлайн. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, теперь он включает в себя маркетплейс для девелоперов: подавая кредитную заявку на проектное финансирование, застройщик может с помощью сервиса найти партнеров из числа девелоперских компаний федерального уровня, обладающего необходимым опытом и ресурсами для профессионального управления проектом или соинвестирования.
Сергей Бессонов, вице-президент, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» Сбербанка: «Маркетплейс для девелоперов — это уникальный цифровой сервис, у которого нет аналогов в стране. Он помогает получить финансирование и успешно завершить проект даже тем застройщикам, которые не обладают опытом реализации подобных проектов либо достаточным объемом собственных средств. Мы тщательно подходим к вопросу выбора партнеров для маркетплейса — это девелоперы, которые зарекомендовали себя на рынке и могут стать надежными участниками сделки и взять на себя роль fee-девелопера или соинвестора для тех наших клиентов, которые обращаются за проектным финансированием. В текущей ситуации сервис становится особенно актуальным. Раньше застройщикам, которые планировали привлечь партнера для реализации своих проектов, а также девелоперам, которые были готовы частично инвестировать средства в проекты иных застройщиков или участвовать в проектах на принципах fee-девелопмента, нужно было проводить большое количество переговоров и перемещаться по стране в поисках интересных предложений. Сейчас застройщик может направить предложение в один клик».
Соинвесторы и fee-девелоперы могут воспользоваться различными формами участия в проектах застройщиков. При этом Сбербанк не ограничивает формы и условия договоров двух сторон. Многие из отобранных для участия в маркетплейсе партнеров уже имеют такой опыт и наработанные формы участия. Застройщик, планирующий привлечь партнера через маркетплейс, предоставляет в банк ROFR (Right of First Refusal) — письмо-обязательство о предоставлении банку преимущественного права на рассмотрение заявки и предложения условий финансирования проекта. 
Расширение функций «Личного кабинета застройщика» опцией маркетплейса позволяет создать бесшовный сервис не только для оформления заявки на проектное финансирование, но и для поиска партнера (соинвестора, fee-девелопера) в рамках реализации проекта, на финансирование которого планируется получить кредит. 
Напомним, что сервис «Личный кабинет застройщика» в Сбербанк Бизнес Онлайн был внедрен в промышленную эксплуатацию в апреле 2020 года. С его помощью можно дистанционно подать кредитную заявку на проектное финансирование жилья, отследить этапы ее прохождения и направить все необходимые для получения кредита документы. Подать заявку могут как клиенты банка, так и юридические лица, которые только планируют начать сотрудничество со Сбербанком. Сейчас каждая 4-я заявка от застройщика поступает в Сбербанк через этот сервис. Общий объем заявок, полученных банком через Личный кабинет застройщика, составляет на сегодня 120 млрд рублей.
Фото с сайта ru.freepik.com

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