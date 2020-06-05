Стали известны результаты проверки после шума с бесплатными масками в Волгоградской области





Десять дней прокуратура города Волжского занималась проверкой информации, прозвучавшей в сюжете федерального канала «Россия-24», о процессе изготовления предпринимателем масок для бесплатной раздачи волжанам. Как стало известно ИА «Высота 102», предметом проверки прокуратуры являлось исполнение законодательства о собственности и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Нарушений закона, относящихся к предмету проверки, не выявлено, говорится в официальном документе. Это подтвердили ИА «Высота 102» в администрации Волжского.

Напомним, индивидуальный предприниматель Бронников заключил договор с МБУ «ВГС» по предоставлению помещения, где желающие подзаработать волжане упаковывали партию масок. В сюжете были продемонстрированы кадры развернутого в помещениях ДК «ВГС» цеха, а его авторы утверждали, что процесс работы был организован без соблюдения эпидемиологических норм.



