Перенесшим коронавирус волгоградцам прописали боржоми

Здравоохранение 05.06.2020 09:27
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05.06.2020 09:27
Волгоградские медики, специалисты Волгоградского областного клинического центра медицинской реабилитации и регионального фонда обязательного медицинского страхования в формате видеоконференции обсудили проблему восстановления пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, главным спикером мероприятия выступил руководитель комитета клинических рекомендаций общероссийской общественной организации «Союз реабилитологов России», главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской реабилитации в Уральском федеральном округе Андрей Белкин.
Согласно рекомендациям Министерства здравоохранения Российской Федерации, пациентам, перенесшим заболевание в средней и тяжелой форме, необходимо ежедневно заниматься дыхательными упражнениями, рекомендованными специалистами реабилитологами или под их контролем с использованием дистанционно контролируемых телемедицинских программ в течение не менее 4 дней. А потом продолжать упражнения самостоятельно. Необходимо также выполнять аэробную низкоинтенсивную физическую нагрузку (ходьба, велокинез) не менее 30 минут в день 3 раза в неделю на протяжении 8-12 недель. Также следует периодически увлажнять слизистую бронхов ингаляцией с минеральной водой (боржоми) с использованием ультразвукового или компрессорного ингалятора, стараться вести здоровый образ жизни, самостоятельно контролировать артериальное давление и частоту сердечных сокращений, пояснили в облздраве.
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