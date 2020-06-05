Перенесшим коронавирус волгоградцам прописали боржоми





Волгоградские медики, специалисты Волгоградского областного клинического центра медицинской реабилитации и регионального фонда обязательного медицинского страхования в формате видеоконференции обсудили проблему восстановления пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, главным спикером мероприятия выступил руководитель комитета клинических рекомендаций общероссийской общественной организации «Союз реабилитологов России», главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской реабилитации в Уральском федеральном округе Андрей Белкин.

Согласно рекомендациям Министерства здравоохранения Российской Федерации, пациентам, перенесшим заболевание в средней и тяжелой форме, необходимо ежедневно заниматься дыхательными упражнениями, рекомендованными специалистами реабилитологами или под их контролем с использованием дистанционно контролируемых телемедицинских программ в течение не менее 4 дней. А потом продолжать упражнения самостоятельно. Необходимо также выполнять аэробную низкоинтенсивную физическую нагрузку (ходьба, велокинез) не менее 30 минут в день 3 раза в неделю на протяжении 8-12 недель. Также следует периодически увлажнять слизистую бронхов ингаляцией с минеральной водой (боржоми) с использованием ультразвукового или компрессорного ингалятора, стараться вести здоровый образ жизни, самостоятельно контролировать артериальное давление и частоту сердечных сокращений, пояснили в облздраве.



