В больницах Волгограда «тушат» коронавирусные очаги





Отделения в больницах Волгограда вынужденно закрываются на карантин из-за вспышек коронавирусной инфекции. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в оперативном штабе региона, по этой причине в настоящее время не оказывают хирургическую медпомощь в ГУЗ «КБСМП № 15» в Красноармейском районе Волгограда. Всех пациентов, которым требуется экстренная хирургическая помощь, направляют в ГУЗ «ГКБСМП № 25» и ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница №1». Планируется, что в ГУЗ «КБСМП № 15» карантинные мероприятия продолжатся до 5 июня, а в понедельник, 8 июня, хирургическое отделение вновь начнет прием пациентов, проживающих в южных районах Волгограда.

За весь период карантина в хирургическом отделении 15-й больницы было выявлено 2 положительных теста у медицинских сотрудников и у трех пациентов, которых госпитализировали в ГУЗ «Больница №22».

В больничном комплексе ГУЗ «ГКБСМП № 25» закрыты сосудистое и эндокринологическое отделения больницы. Проводится окончательная дезинфекция помещений. Сосудистое отделение планируется открыть в понедельник, 8 июня. Все остальные отделения работают без ограничений.

Приостановлен прием пациентов в четвертом отделении реанимации и интенсивной терапии ГУЗ «ГКБСМП № 25». По данным оперштаба, ни у пациентов, ни врачей коронавирусная инфекция не зафиксирована - лабораторные исследования показали отрицательный результат.



