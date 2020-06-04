Экология 04.06.2020 15:17 Новости компаний
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04.06.2020 15:17 Новости компаний
Поволжский банк Сбербанка приглашает всех желающих принять участие в благотворительной онлайн-викторине, приуроченной ко Дню эколога. Игра пройдет 5 июня, начало в 19:30 (МСК). Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, половина средств, собранных за участие команд в викторине, будет направлена на поддержку экологии.
День эколога — главный праздник всех защитников природы, общественных деятелей и экологов-активистов. В честь этого события по инициативе Поволжского банка Сбербанка пройдет очередная благотворительная онлайн-викторина. Напомним, в середине мая также прошла игра, посвященная Дню Волги, которая собрала свыше 1000 игроков из 15 субъектов РФ. Собранные средства в размере 138 тыс. рублей были направлены на отчистку волонтерами берегов Волги.
Цель мероприятия — привлечь внимание общественности к вопросам улучшения экологической обстановки в регионах. В тематической игре участников в том числе будут ждать специальные вопросы, посвященные экологии.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: «Сбербанк уделяет большое внимание реализации экологических инициатив. Снижая косвенное воздействие на окружающую среду, мы финансируем проекты в области альтернативной энергетики и повышения энергоэффективности. Кроме того, мы проводим просветительскую работу и экологические акции, направленные на продвижение бережного отношения к окружающей среде. Прошедшая в мае викторина показала, что игровой формат интересен жителям нашей страны, поэтому мы решили повести аналогичное мероприятие ко Дню эколога».
Командная игра-викторина пройдет в прямом эфире 5 июня, начало в 19:30 (по МСК). Количество участников – не ограничено. Чтобы получить ссылку на трансляцию, нужно заранее зарегистрироваться и оплатить участие на сайте. Регистрация в игре доступна по ссылке: https://sberbank.ru/v/r/?p=187P1 и закрывается за час до начала игры. Ссылка на трансляцию приходит за 30 минут до начала игры.
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