Экология

Поволжский банк Сбербанка приглашает на посвященную Дню эколога благотворительную онлайн-викторину

Экология 04.06.2020 15:17 Новости компаний
0
04.06.2020 15:17 Новости компаний


Поволжский банк Сбербанка приглашает всех желающих принять участие в благотворительной онлайн-викторине, приуроченной ко Дню эколога. Игра пройдет 5 июня, начало в 19:30 (МСК). Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, половина средств, собранных за участие команд в викторине, будет направлена на поддержку экологии.
День эколога — главный праздник всех защитников природы, общественных деятелей и экологов-активистов. В честь этого события по инициативе Поволжского банка Сбербанка пройдет очередная благотворительная онлайн-викторина. Напомним, в середине мая также прошла игра, посвященная Дню Волги, которая собрала свыше 1000 игроков из 15 субъектов РФ. Собранные средства в размере 138 тыс. рублей были направлены на отчистку волонтерами берегов Волги.
Цель мероприятия —  привлечь внимание общественности к вопросам улучшения экологической обстановки в регионах. В тематической игре участников в том числе будут ждать специальные вопросы, посвященные экологии. 
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка«Сбербанк уделяет большое внимание реализации экологических инициатив. Снижая косвенное воздействие на окружающую среду, мы финансируем проекты в области альтернативной энергетики и повышения энергоэффективности. Кроме того, мы проводим просветительскую работу и экологические акции, направленные на продвижение бережного отношения к окружающей среде. Прошедшая в мае викторина показала, что игровой формат интересен жителям нашей страны, поэтому мы решили повести аналогичное мероприятие ко Дню эколога». 
Командная игра-викторина пройдет в прямом эфире 5 июня, начало в 19:30 (по МСК). Количество участников – не ограничено. Чтобы получить ссылку на трансляцию, нужно заранее зарегистрироваться и оплатить участие на сайте. Регистрация в игре доступна по ссылке: https://sberbank.ru/v/r/?p=187P1 и закрывается за час до начала игры. Ссылка на трансляцию приходит за 30 минут до начала игры.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Урны, контейнеры. 95 50 05; 95 50 06

Антисептики, дезинфицирующие средства
Экология
03.06.2020 16:16
Экология 03.06.2020 16:16
Комментарии

0
Далее
Экология
03.06.2020 15:51
Экология 03.06.2020 15:51
Комментарии 0

0
Далее
Экология
03.06.2020 14:42
Экология 03.06.2020 14:42
Комментарии 0

0
Далее
Экология
29.05.2020 12:10
Экология 29.05.2020 12:10
Комментарии

0
Далее
Экология
27.05.2020 16:04
Экология 27.05.2020 16:04
Комментарии

0
Далее
Экология
26.05.2020 22:29
Экология 26.05.2020 22:29
Комментарии

0
Далее
Экология
26.05.2020 16:48
Экология 26.05.2020 16:48
Комментарии

0
Далее
Экология
25.05.2020 17:15
Экология 25.05.2020 17:15
Комментарии

0
Далее
Экология
21.05.2020 12:02
Экология 21.05.2020 12:02
Комментарии

0
Далее
Экология
20.05.2020 17:06
Экология 20.05.2020 17:06
Комментарии

0
Далее
Экология
19.05.2020 15:29
Экология 19.05.2020 15:29
Комментарии

0
Далее
Экология
17.05.2020 14:12
Экология 17.05.2020 14:12
Комментарии

0
Далее
Экология
17.05.2020 11:42
Экология 17.05.2020 11:42
Комментарии

0
Далее
Экология
17.05.2020 09:34
Экология 17.05.2020 09:34
Комментарии

0
Далее
Экология
13.05.2020 17:27
Экология 13.05.2020 17:27
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:34
Приспустить маски советуют волгоградцам перед голосованием за КонституциюСмотреть фотографии
15:56
В день голосования по Конституции жителей Волгоградской области снова спросят о времениСмотреть фотографии
15:46
Исчезнувшие с набережной Волгограда шезлонги нашлисьСмотреть фотографии
15:26
Брешь в защите и недостаток СИЗ выявили в зараженном COVID-19 интернате в УрюпинскеСмотреть фотографии
14:35
«Сказали, делайте сами»: жителей частного сектора в Волгограде оставили без воды в жару и пандемиюСмотреть фотографии
14:16
Под Волгоградом росгвардейцы задержали безработного с куском украденного мясаСмотреть фотографии
13:50
Музеи и театры в Волгоградской области испытывают дефицит молодых кадровСмотреть фотографии
13:11
С набережной Волгограда украли два шезлонгаСмотреть фотографии
13:08
Экс-начальник отдела СУ СКР по Волгоградской области выслушал приговорСмотреть фотографии
12:51
В Волгограде бывший майор полиции получил 10 лет за мошенничествоСмотреть фотографии
12:09
Новой жертвой коронавируса в Волгоградской области стал житель Быковского районаСмотреть фотографии
12:00
Клиенты Сбербанка в Волгоградской области предпочитают оплачивать услуги ЖКХ онлайнСмотреть фотографии
11:45
В Волгоградской области увеличилось количество жертв коронавирусаСмотреть фотографии
11:14
В Волгоградской области частные перевозчики «отбивают» убытки из-за пандемии за счет пассажировСмотреть фотографии
11:01
В Волгограде отдых школьников на пруду обернулся трагедиейСмотреть фотографии
10:38
В Волгоградской области директора учреждения осудят за получение взятки в виде мангалаСмотреть фотографии
10:38
Как оплатить электроэнергию без квитанцииСмотреть фотографии
09:56
В Волгоградской области назвали умирающие районыСмотреть фотографии
08:59
В Волгоградской области отловили упорных нарушителей масочного режимаСмотреть фотографии
06:48
В Волгограде колонны техники после дезинфекции начнут репетиции парада ПобедыСмотреть фотографии
22:08
Мэрия Волгограда успокоила жильцов дома №13 по улице МираСмотреть фотографии
21:38
«Обстановка напряженная»: волгоградцев попросили прислушаться к своему дыханиюСмотреть фотографии
19:02
Волгоградскому ГУП не хватило денег на зарплатуСмотреть фотографии
17:29
На Мира не до мира: скандал разгорается вокруг дома в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:10
Волгоградский избирком готовится к уличному голосованию за КонституциюСмотреть фотографии
16:16
«Гард» и самолеты: в Волгоградской области готовят удар по саранчеСмотреть фотографии
15:51
РУСАЛ объявляет грантовый конкурс по экологическим проектамСмотреть фотографии
15:41
В Волгоградской области отпечатали 1,8 млн бюллетеней для голосования за КонституциюСмотреть фотографии
14:37
Под Волгоградом операция по поиску пропавшего грибника завершилась успехомСмотреть фотографии
14:28
Под Волгоградом автоугонщик неделями рыл землю ради «покатушек» (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 