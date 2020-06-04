



Поволжский банк Сбербанка приглашает всех желающих принять участие в благотворительной онлайн-викторине, приуроченной ко Дню эколога. Игра пройдет 5 июня, начало в 19:30 (МСК). Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, половина средств, собранных за участие команд в викторине, будет направлена на поддержку экологии.

День эколога — главный праздник всех защитников природы, общественных деятелей и экологов-активистов. В честь этого события по инициативе Поволжского банка Сбербанка пройдет очередная благотворительная онлайн-викторина. Напомним, в середине мая также прошла игра, посвященная Дню Волги, которая собрала свыше 1000 игроков из 15 субъектов РФ. Собранные средства в размере 138 тыс. рублей были направлены на отчистку волонтерами берегов Волги.

Цель мероприятия — привлечь внимание общественности к вопросам улучшения экологической обстановки в регионах. В тематической игре участников в том числе будут ждать специальные вопросы, посвященные экологии.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: «Сбербанк уделяет большое внимание реализации экологических инициатив. Снижая косвенное воздействие на окружающую среду, мы финансируем проекты в области альтернативной энергетики и повышения энергоэффективности. Кроме того, мы проводим просветительскую работу и экологические акции, направленные на продвижение бережного отношения к окружающей среде. Прошедшая в мае викторина показала, что игровой формат интересен жителям нашей страны, поэтому мы решили повести аналогичное мероприятие ко Дню эколога».