Под Волгоградом росгвардейцы задержали безработного с куском украденного мяса





Росгвардейцы задержали в Волжском 43-летнего местного жителя по подозрению в совершении кражи из кафе. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня у управлении Росгвардии по Волгоградской области, о проникновении неизвестного лица на огороженную территорию кафе наряду Росгвардии, следующему по улице Ленина, сообщила 35-летняя сотрудница заведения.

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, прибывший на вызов, задержал для установления личности мужчину с сумкой в руках. Как выяснилось, в сумке безработного гражданина находилось замороженное мясо. На место происшествия была вызвана полиция. При осмотре территории, прилегающей к кафе, полицейскими была обнаружена морозильная камера с взломанными замками. Задержанный сознался в краже. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



