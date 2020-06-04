



От тяжелой формы пневмонии, вызванной COVID-19, в Волгоградской области скончался 53-летний житель Быковского района. Как сообщили ИА "Высота 102" в оперативном штабе региона, у мужчины были сопутствующие заболевания - хронические нарушения дыхательной и эндокринной систем.

Напомним, что с учетом этого последнего случая в регионе уже зарегистрирован 21 летальный исход от коронавирусной инфекции. Всего этот диагноз подтвержден у 3541 жителя региона, а за минувшие сутки COVID-19 был диагностирован у 109 человек.



