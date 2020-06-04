В Волгограде отдых школьников на пруду обернулся трагедией





Следователи выясняют обстоятельства гибели 13-летней школьницы на берегу пруда в Волгограде. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, тело девочки было обнаружено накануне у водоема в Кировском районе Волгограда.

По предварительным данным, школьница в компании друзей и 9-летней сестры отправилась на местный пруд. Сестры решили поплавать на надувном матраце, пока остальные подростки оставались на берегу. В какой-то момент их плот перевернулся. Оказавшись в воде девочки стали тонуть. На помощь им кинулись прохожие. Они вытащили утопающих из водоема, но спасти удалось лишь младшую сестру. В настоящее время она находится в реанимационном отделении больницы.

Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Волгоградской области организована доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



