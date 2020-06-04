В Волгоградской области частные перевозчики «отбивают» убытки из-за пандемии за счет пассажиров

Общество 04.06.2020 11:14
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04.06.2020 11:14
Повышение цен на проезд в недавно возобновивших работу маршрутках сообщением Волжский-Волгоград стало неприятным сюрпризом для пассажиров коммерческого транспорта. Как рассказали ИА «Высота 102» волжане, мало того, что транспорт теперь курсирует по укороченному маршруту, так и стоимость проезда частные перевозчики подняли. «Если до карантина проезд на маршрутке №260 из новой части Волжского до 3-ой школы стоил 40 рублей, то теперь – 50. На маршрутке №246 от конечной в Волжском доехать до 7-ой Гвардейской стоит теперь 65 рублей, а было 60 рублей. А нам ведь еще надо пересаживаться, чтобы ехать дальше, и в конечном итоге расходы на проезд становятся еще больше», - возмущаются волжане.
По словам пассажиров, водители маршруток объясняют повышение цен убытками, которые понесли коммерческие перевозчики на время вынужденного простоя, связанного с отменой перевозок из-за введения режима самоизоляции в регионе. «Но ведь и мы тоже понесли такие же убытки – многие также не работали. Почему же за наш счет перевозчики хотят наверстать упущенные прибыли?», - негодуют пассажиры.
Как пояснили в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, регулярные пассажирские перевозки на маршрутах № 260 и № 246 осуществляются по нерегулируемым тарифам — согласно федеральному законодательству, на таких линиях перевозчик вправе самостоятельно определять стоимость проезда. При этом транспортная организация обязана за месяц до корректировки тарифа уведомить о предстоящих изменениях, уточнили в ведомстве. В облкомтрансе также напомнили, что в данном направлении также ходят межмуниципальные автобусы № 123 «г. Волжский (30 мкр) – г. Волгоград (ЖДВ)», № 146 «г. Волжский (магазин "Стимул") через р.п. Средняя Ахтуба – г. Волгоград (АВ)», которые обслуживаются по регулируемым тарифам, с предоставлением всех утвержденных льгот на проезд.
Так что, кто не хочет переплачивать за проезд, могут пользоваться общественным транспортом. Правда, не всем это предложение приглянется по той причине, что нередко автобусы идут переполненными, а значит, риск подхватить коронавирус вполне реальный.
Ранее, напомним, ИА "Высота 102" сообщало о возобновлении работы коммерческих микроавтобусов сообщением Волжский-Волгоград №123, 159, 160, 246 и 260. Маршрутки №123, 160 и 260 курсируют теперь только до остановки 3-ая школа в Тракторозаводском районе, а маршрутка №246 - до 7-ой Гвардейской.
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