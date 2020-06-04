



Тренировки колонн техники в рамках подготовки к июньскому параду Победы начнутся в Волгограде со следующей недели, сообщает ИА «Высота 102». По информации пресс-службы Южного военного округа, на репетициях будут отрабатываться синхронность проезда, выдержка дистанции и скорости движения. Подразделения РХБ защиты ЮВО проведут дезинфекцию транспортных средств, все участники тренировок будут находиться под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий пройдет тестирование на наличие коронавирусной инфекции и включен в состав участников парада только при отсутствии заражения. Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты –перчатками, медицинскими масками и антисептиками, контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением будут максимально исключены.

В Волгограде 24 июня в параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будут задействованы 42 единицы боевой и специальной техники , а также ретротехника.



В составе механизированных колон пройдут реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», танки Т-90, новейшие боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы «МСТА-С», «Хоста», зенитный ракетный комплекс «Тор-М2», «Стрела-10», противотанковый комплекс «Штурм-С», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», ремонтно- эвакуационная машина «РЭМ-КЛ», Уаз «Патриот» а так же историческая техника автомобили «Виллс», ГАЗ-69, ЗИС-5 мотоцикл М-72. Возглавит колонну, по традиции, легендарный танк Т-34.