Мэрия Волгограда успокоила жильцов дома №13 по улице Мира

Общество 03.06.2020 22:08
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03.06.2020 22:08
Дому №13 по улице Мира не угрожает снос – его ожидает капремонт. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе администрации Волгограда. Совместно с фондом капремонта власти решили передвинуть сроки проведения работ на объекте с 2026 года на 2020-2022 годы. В текущем году регоператором проводятся проектно-изыскательские работы, результат которых позволит приступить к непосредственным работам.
В настоящее время в рамках судебного процесса, как пояснили в администрации, завершается независимая экспертиза здания, которая также должна подтвердить целесообразность проведения именно капитального ремонта здания.
«После этого у властей появятся основания для запуска правового механизма, который позволит восстановить дом. В связи с тем, что здание является объектом культурного наследия, разрабатывать проект и проводить работы будут исключительно организации, обладающие соответствующей лицензией. Ни до капремонта, ни после него собственники жилых помещений не утрачивают право собственности на свои квартиры», - объясняет пресс-служба мэрии.
При этом действительно, на период проведения работ предусматривается возможность временного отселения жителей для обеспечения их безопасности и комфорта. Аналогичный механизм применялся при реконструкции здания по ул. Невской,2 в 2017 году. На период восстановительных работ жители получили возможность временно переселиться в другие квартиры. Сегодня все они вернулись в свое жилье по прежнему адресу.
Напомним, как сегодня сообщало информагентство, жители дома №13 по улице Мира выразили опасения за судьбу исторического здания. Они боятся, что управление Госжилнадзора по региону, которое выступило истцом в суде, пытается добиться признания дома аварийным и расселения собственников квартир. Люди, в том числе, предположили, что лакомый кусок земли в самом центре города могут отдать под застройку.
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