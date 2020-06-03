Волгоградский избирком готовится к уличному голосованию за Конституцию





Возможность голосования за Конституцию вне стен УИКов предусмотрел избирком Волгоградской области. Сегодня на заседании члены комиссии приняли соответствующее постановление, сообщает ИА «Высота 102». Как пояснили информагентству в облизбиркоме, принятый ЦИК РФ Порядок предусматривает в случае изменения санитарно-эпидемиологической ситуации оборудование отдельных помещений для голосования рядом со зданиями участковых комиссий. По факту, предполагается, что возле УИКов могут установить тенты, в которых избиратели реализуют свое гражданское право.

Голосование за Конституцию пройдет в течение семи дней – с 25 июня по 1 июля. Центризбирком полагает, что это позволит сократить скученность людей на участках и минимизировать физические контакты. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова уверена, что явка на избирательные участки окажется безопаснее похода в магазин.

Для голосования в регионе откроется 1491 участок, из которых 11 – временные. Это больницы, СИЗО, жд-вокзал Волгограда и одно предприятие – Волжский трубный завод. Предусмотрено также и выездное голосование с переносными урнами.



