Волгоградский избирком готовится к уличному голосованию за Конституцию

Общество 03.06.2020 17:10
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03.06.2020 17:10
Возможность голосования за Конституцию вне стен УИКов предусмотрел избирком Волгоградской области. Сегодня на заседании члены комиссии приняли соответствующее постановление, сообщает ИА «Высота 102». Как пояснили информагентству в облизбиркоме, принятый ЦИК РФ Порядок предусматривает в случае изменения санитарно-эпидемиологической ситуации оборудование отдельных помещений для голосования рядом со зданиями участковых комиссий. По факту, предполагается, что возле УИКов могут установить тенты, в которых избиратели реализуют свое гражданское право.
Голосование за Конституцию пройдет в течение семи дней – с 25 июня по 1 июля. Центризбирком полагает, что это позволит сократить скученность людей на участках и минимизировать физические контакты. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова уверена, что явка на избирательные участки окажется безопаснее похода в магазин.
Для голосования в регионе откроется 1491 участок, из которых 11 – временные. Это больницы, СИЗО, жд-вокзал Волгограда и одно предприятие – Волжский трубный завод. Предусмотрено также и выездное голосование с переносными урнами.
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