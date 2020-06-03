Экология

РУСАЛ объявляет грантовый конкурс по экологическим проектам

Экология 03.06.2020 15:51 Новости компаний
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03.06.2020 15:51 Новости компаний


РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Московской бирже RUAL), один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет открытый грантовый конкурс на лучшие предложения в сфере экологии, которые могут быть реализованы на предприятиях компании.  
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе компании, общий грантовый фонд конкурса составляет около 17 млн рублей. В зависимости от направления и проработанности предложения победители смогут получить на его реализацию от 2 до 4,5 млн рублей.  
РУСАЛ много лет самостоятельно ведет полный комплекс исследовательских и практических работ для развития существующих и разработки новых более экологичных технологий производства алюминия и сопутствующих процессов. Самые последние технологические решения были применены при строительстве Богучанского алюминиевого завода в Красноярском крае и Тайшетского алюминиевого завода в Иркутской области, которые на данный момент являются самыми современными предприятиями отрасли в мире.  
Параллельно РУСАЛ инвестирует в экологическую модернизацию заводов, построенных в 60-е годы прошлого века. На этих предприятиях успешно внедряются наилучшие доступные технологии в отрасли, включая перевод электролизеров на технологию «ЭкоСодерберг», установку современных систем газоочисток, эффективность которых по улавливанию фторидов – более 99%, SO2 – более 96,5%. Помимо собственных разработок РУСАЛ активно сотрудничает с научным сообществом, чтобы максимально задействовать исследовательский и практический потенциал российских вузов и профильных институтов в решении экологических задач.  
«Экология – это та сфера, которой компания РУСАЛ уделяет приоритетное внимание, как при разработке собственных технологий, так и адаптируя последние мировые наработки на производстве. Принимая во внимание, что алюминиевая промышленность в России непрерывно развивается, создавая как новые технологии, так и модернизируя, улучшая технологии прошлых лет, мы приглашаем к партнерству организации и экспертов, которые могут внести свой вклад в решение экологических задач, а также в создание совершенно новых технологий контроля экологии», – отметил технический директор РУСАЛа Виктор Манн.  
Заявки на участие в конкурсе, по итогам которого поддержку получат лучшие предложения, задействованные при реализации НИОКР РУСАЛа в области снижения экологической нагрузки в регионах присутствия, принимаются с 3 по 24 июня. Подведение итогов состоится до 9 июля 2020 года.  
Основные направления конкурса: 
1. Разработка достоверных способов диагностики полициклических ароматических углеводородов в атмосферном воздухе для идентификации источников их эмиссии; 
2. Разработка методов и приборного обеспечения для online определения содержания бенз(а)пирена в промышленных выбросах производства алюминия; 
3. Разработка метода сорбционного улавливания бенз(а)пирена из газов, выделяющихся при перестановке штырей со 100%-ной утилизацией отработанного сорбента; 
4. Технологии обезвреживания БаП; 
5. Материалы и технологии образования запирающего слоя для снижения выбросов ПАУ; 
6. Технологии нефтяного пека.  
К участию в конкурсе приглашаются физические и юридические лица.  
Подробная информация об условиях участия, а также положение о конкурсе размещены на сайте РУСАЛа по адресу: rusal.ru/suppliers/selection/prochie-uslugi/.  
  

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