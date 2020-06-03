Расследования

Под Волгоградом операция по поиску пропавшего грибника завершилась успехом

Расследования 03.06.2020 14:37
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03.06.2020 14:37


Две ночи провела в  лесу 71-летняя жительница Волгограда, которая отправилась за грибами в пойменную часть Волги и заблудилась. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УМВД России по Волгограду, сегодня женщину нашли живой в лесном массиве в Светлоярском районе Волгоградской области. В настоящее время ее оттуда эвакуируют, чтобы передать медикам.
Напомним, вечером 1 июня в полицию о пропаже волгоградки сообщил ее знакомый. С его слов, примерно в 17.00 женщина ушла за грибами в лес, расположенный возле поселка Гранит, и не вернулась. Для поиска без вести пропавшей было задействовано более 50 сотрудников районного отдела полиции, сводного отряда поста "Чапурниковский", четыре кинолога со служебными собаками, 10 казаков, а также трое волонтеров. 
Сегодня к поискам подключились волонтеры отряда "Лиза Алерт", прибывшие из соседнего региона. За этот период были обследованы значительные территории лесных массивов, береговая линия, пойменная часть. Поиски осложнялись разливом воды, перекрытием проселочных дорог. Использовались квадрокоптеры, лодки и катера службы спасения, отдела полиции и рыбоохраны. 

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