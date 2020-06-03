«Обстановка напряженная»: волгоградцев попросили прислушаться к своему дыханию





В Волгоградской области, несмотря на наметившуюся тенденцию уменьшения выявления новых случаев заражения коронавирусом, обстановка остается напряженной. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», сегодня заявил заместитель председателя областного комитета здравоохранения Николай Алимов. Он призвал жителей региона ответственно относиться к своему здоровью и напомнил, что жертвами коронавируса в основном становятся люди в возрасте за 65 лет, имеющие такие хронические заболевания как диабет, страдающие ожирением, а также те, кто поздно обратился за медпомощью.

«Не надо списывать появившуюся одышку на аллергию или астму, - сказал Николай Алимов. – Это может быть первым признаком начавшейся пневмонии, нужно сразу обращаться к врачу. Но многие, наверное, из-за страха, из-за какого-то отрицания не спешат это делать».

Напомним, за минувшие сутки в Волгоградской области выявлено 98 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего в регионе с начала эпидемии зафиксировано 3432 случаев, 20 человек скончались.



