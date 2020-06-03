Экономика

Большинство жителей Волгограда готовы копить для детей

Экономика 03.06.2020 13:00 Новости компаний
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03.06.2020 13:00 Новости компаний


67% жителей Волгограда считают необходимым откладывать деньги на поддержку детей. Такого мнения, как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, придерживаются и молодые родители, и зрелые люди. Самые распространенные цели накоплений — оплата образования и покупка детям квартиры, выяснила компания «Сбербанк страхование жизни» в ходе исследования, проведенного накануне Международного дня защиты детей.
Женщины более склонны к накоплениям для ребенка. На вопрос «Считаете ли вы нужным копить на поддержку детей?» положительно ответили 65% представительниц прекрасного пола. Доля мужчин, считающих необходимым откладывать для детей, тоже довольна высока — 59%.
Откладывать деньги для детей считают правильным родители всех возрастов. В группе опрошенных от 18 до 30 лет копить для ребенка считают нужным 64%. Среди россиян в возрасте от 30 до 40 лет этой точки зрения придерживаются 67%. В наибольшей степени склонны к накоплению на детей те, кому сегодня от 40 до 50 лет, — это 78% респондентов из этой возрастной группы. С этим также согласны 48% родителей в возрасте от 50 до 60 лет и 37% тех, кто старше 60.
Участников опроса, готовых копить для детей, попросили также назвать цели накоплений. 70% сообщили, что готовы откладывать деньги на образование детей, 53% — чтобы купить ребенку квартиру. 14% опрошенных считают нужным копить, чтобы у детей были деньги, когда они вырастут, 12% — на лечение, а 8% — чтобы передать деньги по наследству.
Среди опрошенных жителей Волгограда на нужды детей считают необходимым копить 67%. Это выше, чем в целом по России (62%). Больше всего тех, кто считает, что делать это нужно, в Махачкале — 84% опрошенных, меньше всего в Санкт-Петербурге и Москве — 34% и 44% соответственно. Достойную сумму накоплений для детей жители Волгограда оценивают в 4,5 млн рублей.
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка«Большинство родителей стремятся не только окружить детей заботой, но и финансово обеспечить их будущее, что подтверждает и опрос жителей Волгограда. Программы накопительного страхования жизни помогут сформировать финансовый резерв на разные цели, а возможность копить в течение нескольких лет при помощи регулярных взносов сделает этот процесс необременительным для семейного бюджета. Взносы по полисам НСЖ могут начинаться от 2 000 рублей, периодичность взносов и комфортную сумму каждый клиент может выбрать самостоятельно».
В целом, поддержка детей старшим поколением — распространенное в России явление: 40% участников опроса, имеющих взрослых детей, помогают им материально, а 44% представителей молодежи и людей среднего возраста сообщили, что получают помощь от родителей и старших родственников. 
Исследование проводилось в мае 2020 года в 37 российских городах с населением более 500 тысяч по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения городов.

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