Четыре человека пострадали в ДТП под Волгоградом





Два автомобиля столкнулись во Фроловском районе, пострадали четыре человека. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, на 5 км автодороги "Фролово - Падок" 72-летний водитель "ВАЗ-21213" не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой Грантой".

В результате пострадали виновник аварии, 34-летний водитель "Лады Гранты" и двое его пассажиров - 35-летняя женщина и 61-летний мужчина. Они доставлены в медучреждение.



