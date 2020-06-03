Четыре человека пострадали в ДТП под Волгоградом

Происшествия 03.06.2020 10:03
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03.06.2020 10:03
Два автомобиля столкнулись во Фроловском районе, пострадали четыре человека. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, на 5 км автодороги "Фролово - Падок" 72-летний водитель "ВАЗ-21213" не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой Грантой".
В результате пострадали виновник аварии, 34-летний водитель "Лады Гранты" и двое его пассажиров - 35-летняя женщина и 61-летний мужчина. Они доставлены в медучреждение.
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