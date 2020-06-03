В Волгограде ограничат движение из-за ремонта разрушенной ливневки

Общество 03.06.2020 09:19
0
03.06.2020 09:19
В Волгограде в ближайшие выходные будет ограничено движение на проспекте Ленина. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, это будет связано с заменой участка магистрального ливневого коллектора диаметром 300 мм в Краснооктябрьском районе. Вместо изношенной металлической трубы здесь уложат новый водосборный канал из современных полимерных материалов.
Сборник ливневых вод, проходящий под проезжей частью улицы Тарифной, отводит стоки с проезжих частей этой улицы и улицы Еременко к магистральному коллектору под проспектом им. Ленина. Во время осмотра системы водоотведения после очередного ливня сотрудники муниципального предприятия «Северное» обнаружили разрушение части трубопровода в месте его примыкания к магистральной линии.
Учитывая степень износа коммуникации, было принято решение о полной замене всего участка трубопровода на пересечении улицы Тарифной и проспекта им. Ленина. Работы запланированы на выходные дни, чтобы минимизировать неудобства для горожан. После замены участка коллектора специалисты восстановят щебеночно-песчаное основание дороги и уложат два слоя асфальтобетонного покрытия.
Для обеспечения безопасности на время работы тяжелой спецтехники на участке проспекта им. Ленина в месте пересечения с ул. Тарифной с 8.00 6 июня до 6.00 8 июня проезд будет сужен вдвое, при этом движение будет осуществляться в обоих направлениях.
Движение троллейбусов специального маршрута № 8 во время проведения работ осуществляться не будет. Муниципалитет просит волгоградцев с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать правила дорожного движения и не препятствовать работе спецтехники, попросили в администрации города.
Фото из архива ИА "Высота 102".
Реклама
На Мира не до мира: скандал разгорается вокруг дома в центре Волгограда03.06.2020 17:29
Общество 03.06.2020 17:29
Волгоградский избирком готовится к уличному голосованию за Конституцию03.06.2020 17:10
Общество 03.06.2020 17:10
«Обстановка напряженная»: волгоградцев попросили прислушаться к своему дыханию03.06.2020 15:04
Общество 03.06.2020 15:04
Два человека скончались в зараженном коронавирусом интернате в Волгоградской области03.06.2020 13:50
Общество 03.06.2020 13:50
Коронавирус проник в ведомственную больницу Волгограда03.06.2020 13:37
Общество 03.06.2020 13:37
В Волгоградской области сотне работников погасили копеечные долги по зарплате03.06.2020 12:37
Общество 03.06.2020 12:37
Губернатор Волгоградской области оказался в Коммунаре03.06.2020 11:03
Общество 03.06.2020 11:03
Чиновники разрешили газовикам заходить в дома волгоградцев во время пандемии03.06.2020 09:30
Общество 03.06.2020 09:30
Администрация Волжского проиграла УФАС суд по вопросу выделения земли под вышки02.06.2020 17:56
Общество 02.06.2020 17:56
Директор школы Волгограда после скандала из-за субботников отказалась общаться с журналистами02.06.2020 16:58
Общество 02.06.2020 16:58
В Волгоградской области детские сады могут открыться 15 июня02.06.2020 16:12
Общество 02.06.2020 16:12
«Об этом рано говорить»: в Волгоградской области оценили перспективы плановой медпомощи02.06.2020 14:06
Общество 02.06.2020 14:06
В Волгограде первый самолет из Новосибирска окатили водой02.06.2020 13:33
Общество 02.06.2020 13:33
Коронавирус продолжает буйствовать в психинтернате Волгоградской области02.06.2020 13:08
Общество 02.06.2020 13:08
В Волгограде спустя 2 года клиентский маршрут ЧМ-2018 украшают елки-палки02.06.2020 12:59
Общество 02.06.2020 12:59
Реклама