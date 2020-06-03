Общество

В Волгограде ограничат движение из-за ремонта разрушенной ливневки

Общество 03.06.2020 09:19
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03.06.2020 09:19


В Волгограде в ближайшие выходные будет ограничено движение на проспекте Ленина. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, это будет связано с заменой участка магистрального ливневого коллектора диаметром 300 мм в Краснооктябрьском районе. Вместо изношенной металлической трубы здесь уложат новый водосборный канал из современных полимерных материалов.
Сборник ливневых вод, проходящий под проезжей частью улицы Тарифной, отводит стоки с проезжих частей этой улицы и улицы Еременко к магистральному коллектору  под проспектом им. Ленина. Во время осмотра системы водоотведения после очередного ливня сотрудники муниципального предприятия «Северное» обнаружили разрушение части трубопровода в месте его примыкания к магистральной линии.
Учитывая степень износа коммуникации, было принято решение о полной замене всего участка трубопровода на пересечении улицы Тарифной и проспекта им. Ленина. Работы запланированы на выходные дни, чтобы минимизировать неудобства для горожан. После замены участка коллектора специалисты восстановят щебеночно-песчаное основание дороги и уложат два слоя асфальтобетонного покрытия.
Для обеспечения безопасности на время работы тяжелой спецтехники на участке проспекта им. Ленина в месте пересечения с ул. Тарифной с 8.00 6 июня до 6.00 8 июня проезд будет сужен вдвое, при этом движение будет осуществляться в обоих направлениях.
Движение троллейбусов специального маршрута № 8 во время проведения работ осуществляться не будет. Муниципалитет просит волгоградцев с пониманием отнестись к временным неудобствам, соблюдать правила дорожного движения и не препятствовать работе спецтехники, попросили в администрации города.
Фото из архива ИА "Высота 102". 

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