Здравоохранение

Капитал МС: нарушения прав граждан в системе ОМС недопустимы

Здравоохранение 03.06.2020 09:13 Новости компаний
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03.06.2020 09:13 Новости компаний


В условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (КВИ)  темы сохранения здоровья, бесплатного оказания медицинской помощи (МП) и недопустимости отказа в её оказании актуальны для всех и каждого.  
Страховая медицинская организация (СМО) ООО «Капитал Медицинское Страхование» (Капитал МС, прежнее наименование РГС-Медицина) в этой непростой ситуации просит всех, в первую очередь,  максимально бережно отнестись   к своему здоровью и здоровью своих близких. И просит  ознакомиться с важной информацией об особенностях оказания бесплатной медицинской помощи по полису ОМС и особенностях базовой программы ОМС в период угрозы распространения КВИ. 
Коронавирусная инфекция (КВИ) достаточно новая,  опыт работы с КВИ в нашей стране, как и во всем мире,  пока небольшой. Именно поэтому  в соответствии с приказом Минздрава РФ для быстрого обучения медработников всех регионов тактике диагностики и лечения КВИ созданы федеральные дистанционные консультативные центры (ФДКЦ) анестезиологии и реанимации по вопросам диагностики и лечения COVID-19 и пневмоний. 
Такие центры созданы  отдельно для взрослых, для детей, для беременных, также определен единый номер колл-центра всех ФДКЦ - 8-800-200-46-46 и  определены показания для проведения телемедицинских консультаций (ТМК) в данных центрах.   В субъектах РФ идет процесс создания и региональных  центров. 
Работа  скорой медицинской помощи (СМП) в условиях распространения КВИ организована  с приоритетом оказания медицинской помощи  пациентам с симптомами ОРВИ, в том числе лицам из групп риска. К таким группам относятся  лица в возрасте старше 60 лет, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, беременные женщины.         
Работа поликлиник в настоящее время также организована с приоритетом оказания пациентам с симптомами ОРВИ медпомощи на дому.  
Медработники должны быть в обязательном порядке обеспечены не только средствами индивидуальной защиты, но и пульсоксиметрами для  своевременного выявления признаков дыхательной недостаточности у заболевших.   
Пациенты с нетипичным течением ОРВИ и внебольничной пневмонией подлежат обязательной госпитализации.
Биологический материал от пациентов при подозрении на КВИ (мазки из носо - и ротоглотки) должен передаваться в специальные лаборатории, анализы на КВИ по медицинским показаниям должны быть бесплатными.  
В настоящее время поликлиники приостановили оказание плановой медицинской помощи - проведение профосмотров и диспансеризации, плановой стоматологической помощи, также возможны  переносы сроков оказания стационарной медицинской помощи  в плановой форме, в том числе, в условиях дневного стационара. 
Исключение составляют онкологические, сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания. Пациентам с данными заболеваниями медпомощь оказывается в полном объеме. 
Данная помощь оказывается как в поликлиниках, так и в стационарах, в т.ч. в плановой форме, и включает в себя профилактику (диспансерное наблюдение), диагностику, лечение и реабилитацию.
Обращаем внимание читателей на то, что отказы в оказании плановой госпитализации или оказании иной помощи при отсутствии у пациентов тестов на КВИ не законны.  
Информация о том, что участились  случаи отказа людям с хроническими заболеваниями в госпитализации из-за отсутствия у них результатов  таких тестов, о том, что в ряде регионов гражданам, которые не входят в группу риска или не имеет симптомов ОРВИ, предлагают сделать тесты на COVID-19 только на платной основе под предлогом того, что эти  исследования не покрываются территориальной программой госгарантий, поступила  из Всероссийского союза пациентов   в Федеральный фонд ОМС .
Эксперты фонда назвали данные отказы необоснованными и заявили о недопустимости требовать от пациентов результатов исследований на COVID-19 при оказании плановой медицинской помощи.
В заявлении ФОМС говорится, что для плановой госпитализации пациента требование результатов тестов на COVID-19 не предусмотрены ни временным порядком организации работы медицинских организаций (утвержден приказом Минздрава России № 198н от 19 марта 2020 года), ни временными методическими рекомендациями по лечению COVID-19. 
В разрешении таких ситуаций  готовы оказать поддержку и оперативно  прийти на помощь страховые представители компании  Капитал МС.
Напоминаем, что согласно статье 32 ФЗ № 323-ФЗ "Об охране здоровья граждан РФ" плановая  медицинская помощь - это помощь, которая оказывается при проведении профмероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной МП, и отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.
Если Вы считаете, что Вам необоснованно отказано в  госпитализации или в другой медицинской помощи, что ее  неоказание может повлечь за собой ухудшение состояния вашего здоровья,  и если вы при этом  не решаетесь обратиться к администрации медицинской организации, или обратились, но безрезультатно,   то рекомендуем  незамедлительно обратиться  в контакт-центр компании  для получения достоверной информации и принятия оперативных мер по организации оказания вам медицинской помощи. По вашему обращению  будет в оперативном режиме проведена  экспертная  оценка сложившейся ситуации, вам или вашим близким вам обязательно окажут содействие в разрешении создавшейся ситуации.
На территории Волгоградской области  продолжает работать контакт-центр филиала компании ООО «Капитал Медицинское Страхование»,  также круглосуточно работает федеральная "горячая линия" компании по вопросам ОМС 8-800-100-81-02 (звонки по России бесплатные).
По этим номерам страховые представители продолжают оказывать гражданам консультативную помощь  по всем вопросам, связанным с ОМС и оказанием бесплатной медицинской помощи, в т.ч. по КВИ. Страховые представители  продолжают оказывать помощь и в организации оказания медицинской помощи, разъясняют  особенности работы медучреждений в новых условиях,  продолжают проводить экспертные мероприятия по обращениям граждан, связанным с отказом в оказании или некачественным оказанием медицинской помощи, в т.ч. необоснованным взиманием денежных средств за ее предоставление. 
В целях минимизации  рисков заражения КВИ рекомендуем оформлять все ваши обращения письменно или устно по телефону, используя следующие каналы:
почта России (адрес: 400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 30А); 
эл. почта Volgograd@kapmed.ru
через рубрику "задать вопрос" на сайте www.kapmed.ru.
Телефоны Капитал МС по вопросам оказания/неоказания, сроков оказания бесплатной МП,  урегулирования жалоб в досудебном порядке, в том числе за пределами территории страхования указаны выше.  
Благодарим за доверие, которое вы оказываете нам, и желаем пройти через все трудности с минимальными потерями.
Ваша компания Капитал Медицинское Страхование.

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