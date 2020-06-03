Капитал МС: нарушения прав граждан в системе ОМС недопустимы

Здравоохранение 03.06.2020 09:13 Новости компаний
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03.06.2020 09:13 Новости компаний
В условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (КВИ) темы сохранения здоровья, бесплатного оказания медицинской помощи (МП) и недопустимости отказа в её оказании актуальны для всех и каждого.
Страховая медицинская организация (СМО) ООО «Капитал Медицинское Страхование» (Капитал МС, прежнее наименование РГС-Медицина) в этой непростой ситуации просит всех, в первую очередь, максимально бережно отнестись к своему здоровью и здоровью своих близких. И просит ознакомиться с важной информацией об особенностях оказания бесплатной медицинской помощи по полису ОМС и особенностях базовой программы ОМС в период угрозы распространения КВИ.
Коронавирусная инфекция (КВИ) достаточно новая, опыт работы с КВИ в нашей стране, как и во всем мире, пока небольшой. Именно поэтому в соответствии с приказом Минздрава РФ для быстрого обучения медработников всех регионов тактике диагностики и лечения КВИ созданы федеральные дистанционные консультативные центры (ФДКЦ) анестезиологии и реанимации по вопросам диагностики и лечения COVID-19 и пневмоний.
Такие центры созданы отдельно для взрослых, для детей, для беременных, также определен единый номер колл-центра всех ФДКЦ - 8-800-200-46-46 и определены показания для проведения телемедицинских консультаций (ТМК) в данных центрах. В субъектах РФ идет процесс создания и региональных центров.
Работа скорой медицинской помощи (СМП) в условиях распространения КВИ организована с приоритетом оказания медицинской помощи пациентам с симптомами ОРВИ, в том числе лицам из групп риска. К таким группам относятся лица в возрасте старше 60 лет, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, беременные женщины.
Работа поликлиник в настоящее время также организована с приоритетом оказания пациентам с симптомами ОРВИ медпомощи на дому.
Медработники должны быть в обязательном порядке обеспечены не только средствами индивидуальной защиты, но и пульсоксиметрами для своевременного выявления признаков дыхательной недостаточности у заболевших.
Пациенты с нетипичным течением ОРВИ и внебольничной пневмонией подлежат обязательной госпитализации.
Биологический материал от пациентов при подозрении на КВИ (мазки из носо - и ротоглотки) должен передаваться в специальные лаборатории, анализы на КВИ по медицинским показаниям должны быть бесплатными.
В настоящее время поликлиники приостановили оказание плановой медицинской помощи - проведение профосмотров и диспансеризации, плановой стоматологической помощи, также возможны переносы сроков оказания стационарной медицинской помощи в плановой форме, в том числе, в условиях дневного стационара.
Исключение составляют онкологические, сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания. Пациентам с данными заболеваниями медпомощь оказывается в полном объеме.
Данная помощь оказывается как в поликлиниках, так и в стационарах, в т.ч. в плановой форме, и включает в себя профилактику (диспансерное наблюдение), диагностику, лечение и реабилитацию.
Обращаем внимание читателей на то, что отказы в оказании плановой госпитализации или оказании иной помощи при отсутствии у пациентов тестов на КВИ не законны.
Информация о том, что участились случаи отказа людям с хроническими заболеваниями в госпитализации из-за отсутствия у них результатов таких тестов, о том, что в ряде регионов гражданам, которые не входят в группу риска или не имеет симптомов ОРВИ, предлагают сделать тесты на COVID-19 только на платной основе под предлогом того, что эти исследования не покрываются территориальной программой госгарантий, поступила из Всероссийского союза пациентов в Федеральный фонд ОМС .
Эксперты фонда назвали данные отказы необоснованными и заявили о недопустимости требовать от пациентов результатов исследований на COVID-19 при оказании плановой медицинской помощи.
В заявлении ФОМС говорится, что для плановой госпитализации пациента требование результатов тестов на COVID-19 не предусмотрены ни временным порядком организации работы медицинских организаций (утвержден приказом Минздрава России № 198н от 19 марта 2020 года), ни временными методическими рекомендациями по лечению COVID-19.
В разрешении таких ситуаций готовы оказать поддержку и оперативно прийти на помощь страховые представители компании Капитал МС.
Напоминаем, что согласно статье 32 ФЗ № 323-ФЗ "Об охране здоровья граждан РФ" плановая медицинская помощь - это помощь, которая оказывается при проведении профмероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной МП, и отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.
Если Вы считаете, что Вам необоснованно отказано в госпитализации или в другой медицинской помощи, что ее неоказание может повлечь за собой ухудшение состояния вашего здоровья, и если вы при этом не решаетесь обратиться к администрации медицинской организации, или обратились, но безрезультатно, то рекомендуем незамедлительно обратиться в контакт-центр компании для получения достоверной информации и принятия оперативных мер по организации оказания вам медицинской помощи. По вашему обращению будет в оперативном режиме проведена экспертная оценка сложившейся ситуации, вам или вашим близким вам обязательно окажут содействие в разрешении создавшейся ситуации.
На территории Волгоградской области продолжает работать контакт-центр филиала компании ООО «Капитал Медицинское Страхование», также круглосуточно работает федеральная "горячая линия" компании по вопросам ОМС 8-800-100-81-02 (звонки по России бесплатные).
По этим номерам страховые представители продолжают оказывать гражданам консультативную помощь по всем вопросам, связанным с ОМС и оказанием бесплатной медицинской помощи, в т.ч. по КВИ. Страховые представители продолжают оказывать помощь и в организации оказания медицинской помощи, разъясняют особенности работы медучреждений в новых условиях, продолжают проводить экспертные мероприятия по обращениям граждан, связанным с отказом в оказании или некачественным оказанием медицинской помощи, в т.ч. необоснованным взиманием денежных средств за ее предоставление.
В целях минимизации рисков заражения КВИ рекомендуем оформлять все ваши обращения письменно или устно по телефону, используя следующие каналы:
почта России (адрес: 400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 30А);
эл. почта Volgograd@kapmed.ru;
через рубрику "задать вопрос" на сайте www.kapmed.ru.
Телефоны Капитал МС по вопросам оказания/неоказания, сроков оказания бесплатной МП, урегулирования жалоб в досудебном порядке, в том числе за пределами территории страхования указаны выше.
Благодарим за доверие, которое вы оказываете нам, и желаем пройти через все трудности с минимальными потерями.
Ваша компания Капитал Медицинское Страхование.
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