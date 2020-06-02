Расследования

Под Волгоградом конопля в лесополосе довела до преступления

Расследования 02.06.2020 20:11
0
02.06.2020 20:11


Сегодня Николаевским районным судом Волгоградской области вынесен приговор в отношении Косенко Н.П. Он осужден на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за незаконное приобретение и хранение марихуаны в значительном размере, сообщает ИА «Высота 102».
По данным Волгоградского областного суда, в октябре 2019 года, Косенко Н.П., вырвал в лесополосе из земли кусты конопли, из которых изготовил марихуану.  Части растений и большую часть наркотического средства Косенко Н.П., перенес в домовладение своего знакомого для последующего личного употребления. Наркотик хранился в жилом доме, в бане и летней кухне.
 В поле зрения правоохранителей потребитель марихуаны попал в январе текущего года в ходе обследования правоохранителями жилых помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. Оперативно розыскное мероприятие проводилось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с сотрудниками СО ОМВД России по Николаевскому району.
Приговор не вступил в законную силу.

 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Урны, контейнеры. 95 50 05; 95 50 06

Защитные бязевые и неопреновые маски
Расследования
02.06.2020 19:44
Расследования 02.06.2020 19:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.06.2020 14:58
Расследования 02.06.2020 14:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.06.2020 12:29
Расследования 02.06.2020 12:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.06.2020 10:49
Расследования 02.06.2020 10:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.06.2020 10:23
Расследования 02.06.2020 10:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.06.2020 09:42
Расследования 02.06.2020 09:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.06.2020 17:38
Расследования 01.06.2020 17:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.06.2020 14:34
Расследования 01.06.2020 14:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.06.2020 13:54
Расследования 01.06.2020 13:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.06.2020 13:41
Расследования 01.06.2020 13:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.05.2020 16:20
Расследования 29.05.2020 16:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.05.2020 16:30
Расследования 28.05.2020 16:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.05.2020 16:07
Расследования 28.05.2020 16:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.05.2020 17:39
Расследования 27.05.2020 17:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.05.2020 16:10
Расследования 27.05.2020 16:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:58
Судьи арбитражного суда Волгоградской области честно показали доходыСмотреть фотографии
20:55
Под Волгоградом бесстыжий коммерсант создал грязную проблему большого масштабаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:44
В Волгоградской области за рога сайгака контрабандист получил срокСмотреть фотографии
17:43
В Волгограде машины выстроились паровозиком после массового ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
17:40
Сбербанк продлил период отмены платы за сервисное обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга до 30 июняСмотреть фотографии
16:58
Директор школы Волгограда после скандала из-за субботников отказалась общаться с журналистамиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:12
В Волгоградской области детские сады могут открыться 15 июняСмотреть фотографии
15:59
Сады Придонья поддерживают новый формат проведения мероприятийСмотреть фотографии
14:06
«Об этом рано говорить»: в Волгоградской области оценили перспективы плановой медпомощиСмотреть фотографии
13:33
В Волгограде первый самолет из Новосибирска окатили водойСмотреть фотографии
12:59
В Волгограде спустя 2 года клиентский маршрут ЧМ-2018 украшают елки-палкиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:29
В Волгограде начальника подразделения РЖД признали взяточникомСмотреть фотографии
11:45
Пошли на снижение: в Волгоградской области уменьшилось количество новых заболевших коронавирусомСмотреть фотографии
10:49
В Волгограде огласили приговор по многомиллионному «осетровому» делуСмотреть фотографии
10:41
Мультитулы с патриотической символикой покупают за счет бюджета Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:30
ЕГЭ в перчатках и масках?: родители волгоградских выпускников в шокеСмотреть фотографии
07:30
Экс-главный полицейский Волгограда назначен министром в КомиСмотреть фотографии
20:08
В Волгограде учитель увольняется из-за нежелания косить траву возле школыСмотреть фотографииCмотреть видео
18:07
Путин попросил губернаторов помочь в организации голосования по Конституции 1 июляСмотреть фотографии
17:38
В Волгограде сотрудника УФСИН осудили за мошенничествоСмотреть фотографии
17:20
Администрация замахнулась на гаражи в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
17:14
Купальный сезон для волгоградцев может пройти в масках и перчаткахСмотреть фотографииCмотреть видео
16:53
В Волгограде насильника-педофила активно ищут по новому фотоСмотреть фотографии
16:31
Роспотребнадзор спрогнозировал развитие эпидемии коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:01
В конце лета будет это: в Волгограде откроют сквер мечтыСмотреть фотографииCмотреть видео
15:20
Директору аптеки в Волгоградский области грозит тюрьма за продажу препарата без рецептаСмотреть фотографии
14:21
Инфекционный госпиталь Минобороны в Волгограде стал военной тайнойСмотреть фотографии
14:11
В Волгоградской области уже более двухсот заболевших коронавирусом медиковСмотреть фотографии
14:02
Коронавирусу тут не место: ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» мобилизует все ресурсы для создания безопасных условий труда на Гремячинском ГОКеСмотреть фотографии
13:47
17 волгоградцев вернулись домой из Нью-Йорка «под конвоем»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 