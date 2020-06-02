Под Волгоградом конопля в лесополосе довела до преступления





Сегодня Николаевским районным судом Волгоградской области вынесен приговор в отношении Косенко Н.П. Он осужден на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за незаконное приобретение и хранение марихуаны в значительном размере, сообщает ИА «Высота 102».

По данным Волгоградского областного суда, в октябре 2019 года, Косенко Н.П., вырвал в лесополосе из земли кусты конопли, из которых изготовил марихуану. Части растений и большую часть наркотического средства Косенко Н.П., перенес в домовладение своего знакомого для последующего личного употребления. Наркотик хранился в жилом доме, в бане и летней кухне.

В поле зрения правоохранителей потребитель марихуаны попал в январе текущего года в ходе обследования правоохранителями жилых помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. Оперативно розыскное мероприятие проводилось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с сотрудниками СО ОМВД России по Николаевскому району.

Приговор не вступил в законную силу.