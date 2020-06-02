Сбербанк продлил период отмены платы за сервисное обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга до 30 июня
Экономика 02.06.2020 17:40 Новости компаний
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02.06.2020 17:40 Новости компаний
Сбербанк продлил период отмены платы за сервисное обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга для всех клиентов до 30 июня 2020 года. Ранее банк отменял сервисный сбор до 31 мая. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, эта мера принята для поддержки малого и среднего бизнеса, а также для того, чтобы покупатели могли оплачивать товары безопасным бесконтактным способом.
Продление платежных «каникул» до 30 июня означает, что клиентам банка в июле не будут производиться начисления за сервисное обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга.
Отметим, что плата за сервисное обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга перестает взиматься у всех клиентов банка — новых и текущих — автоматически: никаких дополнительных действий для этого предпринимать не нужно.
Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка: «Мы понимаем, что в текущих условиях снижение финансовой нагрузки имеет значение для наших клиентов. Учитывая, что эпидемиологическая ситуация пока не нормализовалась и спрос на большинство товаров и услуг по-прежнему снижен, мы решили продлить "каникулы" по оплате сервисного обслуживания онлайн-касс и терминалов эквайринга еще на месяц. Эта мера направлена не только на поддержку бизнеса, но и способствует обеспечению безопасности покупателей, которые смогут пользоваться самым удобным, безопасным и уже привычным способом оплаты — безналичным и бесконтактным».
Также до 30 сентября 2020 года в банке действуют специальные тарифы интернет-эквайринга для предприятий, реализующих социально значимые товары и услуги через интернет, и специальные тарифы эквайринга для предприятий, оказывающих медицинские услуги.
Любые вопросы по оплате эквайринга можно задать консультантам Центра корпоративных решений Сбербанка по телефонам:
•0321 (бесплатно с мобильных телефонов по России для клиентов операторов «Билайн», «МегаФон», МТС, СберМобайл, Теле2, Yota);
•8 (800) 5555-777 (бесплатно с городских телефонов по России);
•+7 (495) 6655-777 (для звонков из-за рубежа, оплата согласно тарифу).
Фото с сайта ru.freepik.com
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