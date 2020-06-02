Экономика

Сбербанк продлил период отмены платы за сервисное обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга до 30 июня

Экономика 02.06.2020 17:40 Новости компаний
0
02.06.2020 17:40 Новости компаний


Сбербанк продлил период отмены платы за сервисное обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга для всех клиентов до 30 июня 2020 года. Ранее банк отменял сервисный сбор до 31 мая. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, эта мера принята для поддержки малого и среднего бизнеса, а также для того, чтобы покупатели могли оплачивать товары безопасным бесконтактным способом.  
Продление платежных «каникул» до 30 июня означает, что клиентам банка в июле не будут производиться начисления за сервисное обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга. 
Отметим, что плата за сервисное обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга перестает взиматься у всех клиентов банка — новых и текущих — автоматически: никаких дополнительных действий для этого предпринимать не нужно. 
Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка«Мы понимаем, что в текущих условиях снижение финансовой нагрузки имеет значение для наших клиентов. Учитывая, что эпидемиологическая ситуация пока не нормализовалась и спрос на большинство товаров и услуг по-прежнему снижен, мы решили продлить "каникулы" по оплате сервисного обслуживания онлайн-касс и терминалов эквайринга еще на месяц. Эта мера направлена не только на поддержку бизнеса, но и способствует обеспечению безопасности покупателей, которые смогут пользоваться самым удобным, безопасным и уже привычным способом оплаты — безналичным и бесконтактным».
Также до 30 сентября 2020 года в банке действуют специальные тарифы интернет-эквайринга для предприятий, реализующих социально значимые товары и услуги через интернет, и специальные тарифы эквайринга для предприятий, оказывающих медицинские услуги.
Любые вопросы по оплате эквайринга можно задать консультантам Центра корпоративных решений Сбербанка по телефонам: 
0321 (бесплатно с мобильных телефонов по России для клиентов операторов «Билайн», «МегаФон», МТС, СберМобайл, Теле2, Yota);
•8 (800) 5555-777 (бесплатно с городских телефонов по России);
+7 (495) 6655-777 (для звонков из-за рубежа, оплата согласно тарифу).

Фото с сайта ru.freepik.com

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Урны, контейнеры. 95 50 05; 95 50 06

Защитные бязевые и неопреновые маски
Экономика
02.06.2020 15:59
Экономика 02.06.2020 15:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.06.2020 13:28
Экономика 02.06.2020 13:28
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.06.2020 19:00
Экономика 01.06.2020 19:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.06.2020 16:16
Экономика 01.06.2020 16:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.06.2020 13:52
Экономика 01.06.2020 13:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.05.2020 15:12
Экономика 30.05.2020 15:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.05.2020 11:18
Экономика 29.05.2020 11:18
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.05.2020 10:03
Экономика 29.05.2020 10:03
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.05.2020 09:39
Экономика 29.05.2020 09:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.05.2020 17:33
Экономика 28.05.2020 17:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.05.2020 17:23
Экономика 28.05.2020 17:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.05.2020 16:40
Экономика 28.05.2020 16:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.05.2020 15:12
Экономика 28.05.2020 15:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.05.2020 10:20
Экономика 28.05.2020 10:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.05.2020 17:06
Экономика 27.05.2020 17:06
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:58
Судьи арбитражного суда Волгоградской области честно показали доходыСмотреть фотографии
20:55
Под Волгоградом бесстыжий коммерсант создал грязную проблему большого масштабаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:44
В Волгоградской области за рога сайгака контрабандист получил срокСмотреть фотографии
17:43
В Волгограде машины выстроились паровозиком после массового ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
17:40
Сбербанк продлил период отмены платы за сервисное обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга до 30 июняСмотреть фотографии
16:58
Директор школы Волгограда после скандала из-за субботников отказалась общаться с журналистамиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:12
В Волгоградской области детские сады могут открыться 15 июняСмотреть фотографии
15:59
Сады Придонья поддерживают новый формат проведения мероприятийСмотреть фотографии
14:06
«Об этом рано говорить»: в Волгоградской области оценили перспективы плановой медпомощиСмотреть фотографии
13:33
В Волгограде первый самолет из Новосибирска окатили водойСмотреть фотографии
12:59
В Волгограде спустя 2 года клиентский маршрут ЧМ-2018 украшают елки-палкиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:29
В Волгограде начальника подразделения РЖД признали взяточникомСмотреть фотографии
11:45
Пошли на снижение: в Волгоградской области уменьшилось количество новых заболевших коронавирусомСмотреть фотографии
10:49
В Волгограде огласили приговор по многомиллионному «осетровому» делуСмотреть фотографии
10:41
Мультитулы с патриотической символикой покупают за счет бюджета Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:30
ЕГЭ в перчатках и масках?: родители волгоградских выпускников в шокеСмотреть фотографии
07:30
Экс-главный полицейский Волгограда назначен министром в КомиСмотреть фотографии
20:08
В Волгограде учитель увольняется из-за нежелания косить траву возле школыСмотреть фотографииCмотреть видео
18:07
Путин попросил губернаторов помочь в организации голосования по Конституции 1 июляСмотреть фотографии
17:38
В Волгограде сотрудника УФСИН осудили за мошенничествоСмотреть фотографии
17:20
Администрация замахнулась на гаражи в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
17:14
Купальный сезон для волгоградцев может пройти в масках и перчаткахСмотреть фотографииCмотреть видео
16:53
В Волгограде насильника-педофила активно ищут по новому фотоСмотреть фотографии
16:31
Роспотребнадзор спрогнозировал развитие эпидемии коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:01
В конце лета будет это: в Волгограде откроют сквер мечтыСмотреть фотографииCмотреть видео
15:20
Директору аптеки в Волгоградский области грозит тюрьма за продажу препарата без рецептаСмотреть фотографии
14:21
Инфекционный госпиталь Минобороны в Волгограде стал военной тайнойСмотреть фотографии
14:11
В Волгоградской области уже более двухсот заболевших коронавирусом медиковСмотреть фотографии
14:02
Коронавирусу тут не место: ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» мобилизует все ресурсы для создания безопасных условий труда на Гремячинском ГОКеСмотреть фотографии
13:47
17 волгоградцев вернулись домой из Нью-Йорка «под конвоем»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 