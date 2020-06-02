В Волгограде машины выстроились паровозиком после массового ДТП

Происшествия 02.06.2020 17:43
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02.06.2020 17:43
Сразу несколько автомобилей столкнулись сегодня в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" очевидцы, после ДТП машины выстроились паровозиком на улице Рабоче-Крестьянская. Возглавил его автомобиль "Ока", в который друг за другом въехали "Лада", "Chevrolet" и "Volvo". По предварительной информации, пострадавших нет. На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД, которые выясняют причины аварии.
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