Происшествия

В Волгограде машины выстроились паровозиком после массового ДТП

Происшествия 02.06.2020 17:43
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02.06.2020 17:43


Сразу несколько автомобилей столкнулись сегодня в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" очевидцы, после ДТП машины выстроились паровозиком на улице Рабоче-Крестьянская. Возглавил его автомобиль "Ока", в который друг за другом въехали "Лада", "Chevrolet"  и "Volvo". По предварительной информации, пострадавших нет. На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД, которые выясняют причины аварии.



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