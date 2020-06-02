Сады Придонья поддерживают новый формат проведения мероприятий





В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой все культурные, спортивные мероприятия проходят нестандартно – в режиме онлайн. В новом формате прошёл и День защиты детей. Муниципальные учреждения молодёжной политики и благотворительные фонды порадовали родителей и детей насыщенной программой.

Волгоградцы целыми семьями активно принимали участие в разнообразных танцевальных и ЗОЖ-челленджах, флешмобах, викторинах и фотоконкурсах. Вместе с родителями дети проводили спортивные зарядки, делали снимки семейного досуга и делились ими в популярных социальных сетях.

Компания Сады Придонья, сообщила пресс-служба, с большим удовольствием поддержала инициативу. Так победители онлайн-активностей вместе с зарядом положительных эмоций, лайков и комментариев, получили поощрительные призы — вкусные и полезные соки «Сады Придонья». Разумеется, при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических норм.

«Переход к удаленной форме проведения не отразится на популярности мероприятий. Современные дети проводят много времени online, — отметила председатель Благотворительного фонда «Семейное благо» Наталья Кочетова. — Креативный подход к организации праздника с использованием современных технологий — это ключ к успеху».

Организаторы мероприятий надеются, что нынешний День защиты детей стал не менее насыщенным и запоминающимся, чем в предыдущие годы.

Фото предоставлено пресс-службой компании «Сады Придонья».