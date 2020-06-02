Сады Придонья поддерживают новый формат проведения мероприятий

Экономика 02.06.2020 15:59
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02.06.2020 15:59
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой все культурные, спортивные мероприятия проходят нестандартно – в режиме онлайн. В новом формате прошёл и День защиты детей. Муниципальные учреждения молодёжной политики и благотворительные фонды порадовали родителей и детей насыщенной программой.
Волгоградцы целыми семьями активно принимали участие в разнообразных танцевальных и ЗОЖ-челленджах, флешмобах, викторинах и фотоконкурсах. Вместе с родителями дети проводили спортивные зарядки, делали снимки семейного досуга и делились ими в популярных социальных сетях.
Компания Сады Придонья, сообщила пресс-служба, с большим удовольствием поддержала инициативу. Так победители онлайн-активностей вместе с зарядом положительных эмоций, лайков и комментариев, получили поощрительные призы — вкусные и полезные соки «Сады Придонья». Разумеется, при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических норм.
«Переход к удаленной форме проведения не отразится на популярности мероприятий. Современные дети проводят много времени online, — отметила председатель Благотворительного фонда «Семейное благо» Наталья Кочетова. — Креативный подход к организации праздника с использованием современных технологий — это ключ к успеху».
Организаторы мероприятий надеются, что нынешний День защиты детей стал не менее насыщенным и запоминающимся, чем в предыдущие годы.
Фото предоставлено пресс-службой компании «Сады Придонья».
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