Общество

Коронавирус продолжает буйствовать в психинтернате Волгоградской области

Общество 02.06.2020 13:08
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02.06.2020 13:08


В Урюпинском психоневрологическом интернате Волгоградской области увеличилось количество зараженных коронавирусом пациентов до 200 человек. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявил на сегодняшнем брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. Накануне, напомним, в психоневрологическом интернате было выявлено 187 заболевших коронавирусом из числа пациентов и персонала. 
Николай Алимов пояснил, что в настоящее время практически закончено исследование на коронавирус всех сотрудников и пациентов интерната. Ранее госпитализированных в Волгоград заболевших постояльцев переведут в психбольницу в Тракторозаводском районе, перепрофилированную под лечение коронавирусных больных. По словам замруководителя облкомздрава, в этом плане «все складно получилось», так как специфика больницы предусматривает работу с такими пациентами, которые живут в психоневрологических интернатах. 

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