Лже-газовика ждет суд за обман волгоградских пенсионеров

Расследования 02.06.2020 10:23
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02.06.2020 10:23
Прокуратурой направлено в суд уголовное дело о мошенничестве при продаже датчиков утечки газа. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградской областной прокуратуры, перед судом предстанет 41-летний волгоградец, который обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, обвиняемый приобрел в сетевом магазине Волгограда датчики утечки газа по цене 750 рублей и с целью их реализации приехал в Николаевск.
Представляясь сотрудником газовой службы, он входил в доверие пожилых жителей многоквартирных домов, сообщал им ложные сведения о необходимости обязательной установки датчика утечки газа и реализовывал указанные приборы по завышенной стоимости – от 5 до 15 тысяч рублей. Вину в совершении преступлений обвиняемый признал в полном объеме.
Расследование уголовного дела проводилось СО МВД России по Николаевскому району. Теперь продавцу газовых анализаторов грозит до 5 лет лишения свободы.
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