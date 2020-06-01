Экономика

ВТБ начал оформление кредитов для бизнеса под 2% годовых

Экономика 01.06.2020 13:52 Новости компаний
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01.06.2020 13:52 Новости компаний


ВТБ одобрил первые заявки на 13 млрд рублей своим клиентам в рамках новой госпрограммы поддержки занятости.  В начале первого дня работы уже подписано соглашений на сумму порядка 4 млрд рублей. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, среди первых компаний, которые получат в ВТБ кредиты под 2% годовых, – обувные магазины Zenden и Rendez-Vous, торговая сеть одежды FINN FLARE, отель AKYAN St.Petersburg и другие. 
В рамках новой программы клиенты освобождаются от внесения платежей по кредиту до 28 декабря 2020 года. В случае сохранения не менее 90% штата их работников государством будет погашено 100% задолженности перед банком. Если компания сохранит количество сотрудников на уровне 80% и более – будет списано 50% долга и процентов по нему. Также при выполнении условий программы период отсрочки платежей может быть продлен. Заявки оформляются по упрощенному пакету документов. 
«ВТБ начал принимать заявки от клиентов на кредитование по новой льготной программе, не дожидаясь 1 июня. Практически с момента объявления этого инструмента поддержки Президентом России мы отмечаем высокий спрос клиентов. Программа очень своевременна и важна для бизнеса, особенно для малого и среднего, - она дает возможность предприятиям восстанавливать деятельность без резкого увеличения финансовой нагрузки, а при сохранении численности работников кредит вовсе будет списан. Только за первые несколько часов оформления кредитов мы уже провели сделок на сумму порядка 4 млрд рублей. Мы прогнозируем большой объем выдач кредитов под 2% годовых и готовы оказывать предпринимателям всю возможную помощь», - комментирует заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.
Помимо компаний из перечня пострадавших отраслей и дополнительного перечня отраслей российской экономики, требующих поддержки для возобновления деятельности, которые утверждены в соответствующих постановлениях Правительства РФ, заемщиками по новой программе могут также стать компании из реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих меры поддержки с учетом введения ограничительных мер в связи с распространением COVID-19.
Кредиты предоставляются в рамках Постановления Правительства РФ № 696. Заемные средства можно направить на расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности или рефинансирование текущих кредитов, полученных в рамках государственных программ поддержки №422 и 1764. Сумма займа рассчитывается банком исходя из МРОТ (с районным коэффициентом в субъекте, где зарегистрирован заемщик, и ставкой по взносам с заработной платы), количества сотрудников и срока кредита. Финансирование по новой программе возможно на срок до 30 июня 2021 года.
Обратиться за кредитом по новой программе можно в контакт-центр ВТБ для предпринимателей по телефону 8(800) 200-77-99 или в отделения банка.
 


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