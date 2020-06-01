В Волгоградской области подросток уехал на угнанной машине в соседний район





В Урюпинском районе инспекторы ДПС задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне утром в полицию обратился с заявлением 35-летний житель Урюпинска, который сообщил, что не обнаружил свою автомашину «Лада Гранта», припаркованную накануне вечером возле дома.

Сотрудники ДПС заметили угнанный автомобиль на трассе в соседнем Новониколаевском районе. За рулем находился 16-летний подросток, житель Урюпинского района. Подозреваемый пояснил, что, проходя по улице, увидел автомобиль с незакрытой дверью и ключами внутри, и решил покататься.

В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ – «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.



