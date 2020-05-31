В Волгограде разыскивают женщину, бросившую ребенка на улице

Происшествия 31.05.2020 10:59
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31.05.2020 10:59
Волгоградские полицейские разыскивают женщину, которая бросила своего ребенка. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне в девять часов вечера в полицию обратилась 43-летняя жительница Дзержинского района Волгограда. Она рассказала, что за полчаса до ее обращения в полицию во дворе дома № 13 по ул. 51-й Гвардейской Дивизии к ней подошла неизвестная женщина с ребенком. Она попросила присмотреть за сыном буквально десять минут, пока сходит за покупками, но не вернулась. Волгоградка забрала мальчика домой и позвонила в полицию.
Она смогла описать внешность женщины: на вид 40-45 лет, рост 170 см., худощавого телосложения, волосы темные. Была одета в джинсы цвета хаки, футболку черного цвета, туфли темного цвета.
Мальчик в возрасте 4-5 лет помещен в детское социальное учреждение, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
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