В Волгограде разыскивают женщину, бросившую ребенка на улице





Волгоградские полицейские разыскивают женщину, которая бросила своего ребенка. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне в девять часов вечера в полицию обратилась 43-летняя жительница Дзержинского района Волгограда. Она рассказала, что за полчаса до ее обращения в полицию во дворе дома № 13 по ул. 51-й Гвардейской Дивизии к ней подошла неизвестная женщина с ребенком. Она попросила присмотреть за сыном буквально десять минут, пока сходит за покупками, но не вернулась. Волгоградка забрала мальчика домой и позвонила в полицию.

Она смогла описать внешность женщины: на вид 40-45 лет, рост 170 см., худощавого телосложения, волосы темные. Была одета в джинсы цвета хаки, футболку черного цвета, туфли темного цвета.

Мальчик в возрасте 4-5 лет помещен в детское социальное учреждение, его жизни и здоровью ничего не угрожает.



