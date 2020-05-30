Здравоохранение 30.05.2020 11:46
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30.05.2020 11:46
154 новых случая заражения COVID-19 выявлено в Волгоградской области за прошедшие сутки, сообщает ИА «Высота 102». По данным федерального портала стопкоранвирус.рф, 69 человек в регионе выздоровели, умерших нет.
Главный государственный санитарный врач по Волгоградской области Ольга Зубарева 29 мая на заседании оперативного штаба заявила, что санитарно-эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в регионе продолжает оставаться напряженной. Губернатор Андрей Бочаров принял решение о продлении режима самоизоляции до 16 июня включительно.
Режим повышенной готовности в Волгоградской области действует с 16 марта. За время пандемии коронарирусом в регионе заразились 2868 человек, 18 умерли.
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