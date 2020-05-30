



154 новых случая заражения COVID-19 выявлено в Волгоградской области за прошедшие сутки, сообщает ИА «Высота 102». По данным федерального портала стопкоранвирус.рф, 69 человек в регионе выздоровели, умерших нет.

Главный государственный санитарный врач по Волгоградской области Ольга Зубарева 29 мая на заседании оперативного штаба заявила, что санитарно-эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в регионе продолжает оставаться напряженной. Губернатор Андрей Бочаров принял решение о продлении режима самоизоляции до 16 июня включительно.

Режим повышенной готовности в Волгоградской области действует с 16 марта. За время пандемии коронарирусом в регионе заразились 2868 человек, 18 умерли.





