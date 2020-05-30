В центре Волгограда появился книжный домик

Общество 30.05.2020 11:04
0
30.05.2020 11:04
В Александровском сквере около строящегося храма Александра Невского смонтировали беседки и мини-библиотеку. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, так называемый книжный домик установили на территории Волгограда впервые. Теперь каждый житель города, прогуливающийся по скверу, может выбрать интересную для себя литературу и почитать на свежем воздухе, а также оставить издания, которые могут быть интересны другим.
Помимо мини-библиотеки в сквере специалисты установят четыре перголы. Первые две из них уже смонтированы – в них размещены лавочки. В двух других будут установлены широкие качели. От беседок к главным прогулочным аллеям будут вести дорожки из древесины. Пропитанный специальным защитным составом деревянный настил укладывают на подготовленную бетонную основу. Обработанное дерево, по словам специалистов подрядной компании, устойчиво к перепадам температуры, свойственным волгоградскому климату. Площадь покрытия составит порядка 1000 кв. м.
Одновременно специалисты расстилают рулонный газон на тех площадках, где общестроительные работы уже завершены. Всего в сквере планируется уложить порядка 10 тыс. кв. м. зеленого покрытия. Произрастающие на территории растения дополнили свыше 200 деревьев и более полусотни кустарников.
Напомним, проект обновления Александровского сквера предусматривает композиционно-ландшафтное зонирование территории. Для каждой зоны подобраны оригинальные дизайнерские решения по вертикальной планировке и подбору растений. Так, подрядная компания практически завершила оформление зоны «Русского леса» - рабочие создали искусственную возвышенность, высадили сосны и ели, а также оформили рокарий из камней, привезенных с Ладожского озера.
Обновленный сквер станет еще одной частью так называемого «паркового кольца» в центре Волгограда, которое поэтапно создается на протяжении последних лет. Единое общественное пространство уже включает в себя парк Победы возле стадиона, Центральный парк культуры и отдыха, верхнюю террасу набережной и парк «Царицынский» в пойме одноименной реки, а также Комсомольский сад. В текущем году в рамках федерального проекта обновление получит пешеходная территория вдоль улицы Мира.
Реклама
Будь готов: выпускник-2020 без электронной подписи может не попасть в ВУЗ30.05.2020 14:21
Общество 30.05.2020 14:21
Плюс сто: в интернате Волгоградской области не удается обуздать эпидемию30.05.2020 14:12
Общество 30.05.2020 14:12
Полицейские посвятили песню волгоградским врачам30.05.2020 10:01
Общество 30.05.2020 10:01
На улицы Волгограда возвращается автобус №5530.05.2020 09:34
Общество 30.05.2020 09:34
В Волгоградской области разрешили выходить из дома выпускникам29.05.2020 20:23
Общество 29.05.2020 20:23
Два района Волгоградской области выбились в лидеры по количеству новых заболевших коронавирусом29.05.2020 16:47
Общество 29.05.2020 16:47
В Волгоградской области зараженные коронавирусом женщины родили здоровых детей29.05.2020 15:19
Общество 29.05.2020 15:19
В Волгограде чиновники объяснили снижение зарплат в закрытых на карантин интернатах29.05.2020 15:03
Общество 29.05.2020 15:03
Психинтернат стал стационаром: в Урюпинске стремительно растет число зараженных COVID-1929.05.2020 14:58
Общество 29.05.2020 14:58
Наспех закрашенную мозаику в подземке Волгограда очищают от серой эмали29.05.2020 13:10
Общество 29.05.2020 13:10
Губернатор Волгоградской области пригрозил «решениями» из-за вспышек коронавируса29.05.2020 12:37
Общество 29.05.2020 12:37
В Волгоградской области две новые смерти и рекордный рост заболевших коронавирусом29.05.2020 11:48
Общество 29.05.2020 11:48
Маленьким жителям Волгоградской области вход на детские площадки воспрещен29.05.2020 09:41
Общество 29.05.2020 09:41
На мосту через Волжскую ГЭС исчезли пробки29.05.2020 08:54
Общество 29.05.2020 08:54
В Волгоградской области зафиксирован рост количества безработных28.05.2020 21:55
Общество 28.05.2020 21:55
Реклама