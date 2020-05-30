В центре Волгограда появился книжный домик





В Александровском сквере около строящегося храма Александра Невского смонтировали беседки и мини-библиотеку. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, так называемый книжный домик установили на территории Волгограда впервые. Теперь каждый житель города, прогуливающийся по скверу, может выбрать интересную для себя литературу и почитать на свежем воздухе, а также оставить издания, которые могут быть интересны другим.

Помимо мини-библиотеки в сквере специалисты установят четыре перголы. Первые две из них уже смонтированы – в них размещены лавочки. В двух других будут установлены широкие качели. От беседок к главным прогулочным аллеям будут вести дорожки из древесины. Пропитанный специальным защитным составом деревянный настил укладывают на подготовленную бетонную основу. Обработанное дерево, по словам специалистов подрядной компании, устойчиво к перепадам температуры, свойственным волгоградскому климату. Площадь покрытия составит порядка 1000 кв. м.

Одновременно специалисты расстилают рулонный газон на тех площадках, где общестроительные работы уже завершены. Всего в сквере планируется уложить порядка 10 тыс. кв. м. зеленого покрытия. Произрастающие на территории растения дополнили свыше 200 деревьев и более полусотни кустарников.

Напомним, проект обновления Александровского сквера предусматривает композиционно-ландшафтное зонирование территории. Для каждой зоны подобраны оригинальные дизайнерские решения по вертикальной планировке и подбору растений. Так, подрядная компания практически завершила оформление зоны «Русского леса» - рабочие создали искусственную возвышенность, высадили сосны и ели, а также оформили рокарий из камней, привезенных с Ладожского озера. Обновленный сквер станет еще одной частью так называемого «паркового кольца» в центре Волгограда, которое поэтапно создается на протяжении последних лет. Единое общественное пространство уже включает в себя парк Победы возле стадиона, Центральный парк культуры и отдыха, верхнюю террасу набережной и парк «Царицынский» в пойме одноименной реки, а также Комсомольский сад. В текущем году в рамках федерального проекта обновление получит пешеходная территория вдоль улицы Мира.



