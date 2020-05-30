Общество

В центре Волгограда появился книжный домик

Общество 30.05.2020 11:04
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30.05.2020 11:04


В Александровском сквере около строящегося храма Александра Невского  смонтировали беседки и  мини-библиотеку. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда,  так называемый книжный домик  установили  на территории Волгограда впервые. Теперь каждый житель города, прогуливающийся по скверу,  может выбрать  интересную для себя литературу и почитать на свежем воздухе, а также оставить издания, которые могут быть интересны другим.
Помимо мини-библиотеки в сквере  специалисты установят четыре перголы.  Первые две из них уже смонтированы – в них размещены лавочки. В двух других будут установлены широкие качели. От беседок к главным прогулочным аллеям будут вести дорожки из древесины. Пропитанный специальным защитным составом деревянный настил укладывают на подготовленную бетонную основу. Обработанное дерево, по словам специалистов подрядной компании, устойчиво к перепадам температуры, свойственным  волгоградскому климату. Площадь  покрытия составит порядка 1000 кв. м.
Одновременно специалисты расстилают рулонный газон на тех площадках, где общестроительные работы уже завершены. Всего в сквере планируется уложить порядка 10 тыс. кв. м. зеленого покрытия. Произрастающие на территории  растения дополнили свыше 200 деревьев и более полусотни кустарников.
Напомним, проект обновления Александровского сквера предусматривает композиционно-ландшафтное зонирование территории. Для каждой зоны подобраны оригинальные дизайнерские решения по вертикальной планировке и подбору растений. Так, подрядная компания  практически завершила  оформление  зоны «Русского леса» -  рабочие создали искусственную возвышенность, высадили сосны и ели, а также оформили рокарий из камней, привезенных с Ладожского озера.
Обновленный  сквер станет еще одной частью так называемого «паркового кольца» в центре Волгограда, которое поэтапно создается на протяжении последних лет. Единое общественное пространство уже включает в себя парк Победы возле стадиона, Центральный парк культуры и отдыха, верхнюю террасу набережной и парк «Царицынский» в пойме одноименной реки, а также  Комсомольский сад. В текущем году в рамках федерального проекта обновление получит пешеходная территория вдоль улицы Мира.

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