Унитаз к ливневой канализации подключили в центре Волгограда

Общество 30.05.2020 16:09
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30.05.2020 16:09
Незаконные врезки в ливневую канализацию обнаружены в подземном переходе на пересечении улиц Мира и Комсомольской в центре Волгограда. Находчивые арендаторы торговых площадей установили в своих павильонах унитазы и раковины. Разрешительная документация на проведение таких работ у коммерсантов отсутствует, сообщает ИА «Высота 102».
В настоящее время четыре торговых точки, расположенные в подземке, пустуют. По некоторым из них вынесены судебные решения о демонтаже конструкций, по другим близится завершение срока аренды. Продлевать соглашения с коммерсантами муниципалитет не планирует.
В подземном переходе на пересечении улиц Мира и Комсомольской сейчас проводится текущий ремонт. Рабочие белят потолки, меняют светильники, очищают водоприемные колодцы. С покраской стен произошел скандал, поскольку маляры закрасили в серый цвет декоративную мозаику 70-х годов прошлого века. Автором панно является народный художник России Петр Чаплыгин. Свое возмущение по этому поводу выразил председатель реготделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерий Котельников. После чего заказчик ремонта МУ «Комдорстрой» в ходе проверки исполнения контракта выявил в работе строителей нарушения и поручил их устранить. Накануне рабочие начали счищать краску с цветной мозаики.
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