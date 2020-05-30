На улицы Волгограда возвращается автобус №55





С 1 июня в Волгограде начинает работу специальный автобусный маршрут №55. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии. Автобусы будут ходить в границах остановок «Клуб «Строитель» в Красноармейском районе и «ВолГАУ» в Советском районе, где расположен крупный транспортно-пересадочный узел. На линии выйдут 15 единиц подвижного состава.

Количество спецмаршрутов, организованных в Волгограде на период действия ограничительных мер, сегодня составляет свыше 40. Всего на специальных направлениях работает свыше 560 единиц транспорта.



