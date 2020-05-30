Волгоградстат: зарплата бюджетников подросла





В Волгоградской области за первый квартал этого года выросла зарплата бюджетников. Как сообщает ИА «Высота 102», такие данные опубликовал Волгоградстат. Так, среднемесячная зарплата врачей составила за этот период 59243 рубля, тогда как по итогам 2019 года она была меньше – 57003 рубля. Преподаватели вузов зарабатывали 58367 рублей в этом году, а в прошлом – 57545 рублей. Подросла зарплата учителей – 29060 в 2020 году вместо 28546 рублей в прошлом, воспитателей – 26923 рубля в этом году вместо 26718 рублей в 2019 году, работников культуры – 29602 рубля в этом году и 29285 рублей в прошлом. Соцработники в этом году получали в среднем 29140 рублей, в 2019 году этот показатель был меньше – 27733, средний медперсонал – 29850 (28671 рубль в прошлом году). Младший медперсонал зарабатывал в прошлом году 27977 рублей в месяц, а в этом – 29226 рублей.

Единственная категория бюджетников, потерявшая в зарплате, это научные сотрудники. Так, в этом году средняя зарплата работников научного труда составила 51101 рубль, а в прошлом году она была выше – 53063 рубля.



