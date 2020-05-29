Борьба с коррупцией

В Волгоградской области депутата изгнали из рядов

Борьба с коррупцией 29.05.2020 16:30
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29.05.2020 16:30


Один из депутатов Совета депутатов Каршевитского сельского поселения Ленинского муниципального района лишился мандата после проверки прокуратуры. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, депутат не исполнил обязанность по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и членов семьи в течение четырех месяцев со дня избрания..
По результатам рассмотрения представления прокуратуры, сельсоветом депутатов принято решение о прекращении полномочий коллеги, не исполнившего требования антикоррупционного законодательства. Отмечается, что кворум сохранен - работа представительного органа местного самоуправления продолжается в штатном режиме.

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