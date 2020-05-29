Пожилой медработник поликлиники скончался в Волгограде от коронавируса

Здравоохранение 29.05.2020 13:58
0
29.05.2020 13:58
Пожилой сотрудник одной из поликлиник Волгограда скончался от коронавируса. Об этом сегодня на брифинге заявил зампредседателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов, сообщает ИА «Высота 102». Врач, которому было больше 70 лет, выезжал на дом к пациентам с подозрением на COVID-19. «Он был уже фактически на пенсии, но продолжал работать», - пояснил чиновник.
Второй смертельный случай на фоне инфекции за сутки произошел в Урюпинской ЦРБ. Скончалась 52-летняя жительница Нехаевского района, которая контактировала с супругом, вернувшимся из Москвы. Она являлась инвалидом, а также имела эндокринное заболевание.
Всего в Волгоградской области выявлено 2714 случаев коронавируса, из которых 133 – за последние сутки. На лечении с подтвержденным диагнозом остаются 1784 человека.
Реклама
Волгоградские студенты-медики отправились добровольцами на ликвидацию вспышки COVID-19 в Урюпинске29.05.2020 12:54
Здравоохранение 29.05.2020 12:54
Зараженные COVID-19 волгоградцы отказываются от лечения в больнице28.05.2020 15:09
Здравоохранение 28.05.2020 15:09
Сотня за сутки: коронавирус продолжает укладывать в больницы жителей Волгоградской области28.05.2020 11:47
Здравоохранение 28.05.2020 11:47
Двум больницам Волгоградской области нашли новых главных врачей28.05.2020 08:36
Здравоохранение 28.05.2020 08:36
В Волгоградском облздраве намекнули на возможность снятия ограничений по COVID-1927.05.2020 13:51
Здравоохранение 27.05.2020 13:51
В Волгоградской области коронавирус проник в интернат для пожилых и инвалидов27.05.2020 12:51
Здравоохранение 27.05.2020 12:51
Волгоградская область демонстрирует стабильный рост больных коронавирусом27.05.2020 11:48
Здравоохранение 27.05.2020 11:48
Коронавирус проник в детское отделение Волгоградского онкодиспансера26.05.2020 16:51
Здравоохранение 26.05.2020 16:51
Волгоградцев призвали не лечиться дома от коронавируса26.05.2020 15:20
Здравоохранение 26.05.2020 15:20
В Волгоградской области наступила стабильность с госпитализацией больных COVID-1926.05.2020 15:03
Здравоохранение 26.05.2020 15:03
Коронавирус унес жизнь 87-летнего жителя Волжского26.05.2020 13:21
Здравоохранение 26.05.2020 13:21
В Волгоградской области уже 16 человек умерли от коронавируса26.05.2020 11:44
Здравоохранение 26.05.2020 11:44
Антикоронавирусной плазмой поделились первые шесть переболевших жителей Волгограда26.05.2020 10:33
Здравоохранение 26.05.2020 10:33
Отставка: главврач Светлоярской ЦРБ решил сосредоточиться на хирургии25.05.2020 19:41
Здравоохранение 25.05.2020 19:41
Крупнейшие клиники Волгоградской области сражаются с очагами коронавируса25.05.2020 13:52
Здравоохранение 25.05.2020 13:52
Реклама