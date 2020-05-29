Пожилой медработник поликлиники скончался в Волгограде от коронавируса

Пожилой сотрудник одной из поликлиник Волгограда скончался от коронавируса. Об этом сегодня на брифинге заявил зампредседателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов, сообщает ИА «Высота 102». Врач, которому было больше 70 лет, выезжал на дом к пациентам с подозрением на COVID-19. «Он был уже фактически на пенсии, но продолжал работать», - пояснил чиновник.

Второй смертельный случай на фоне инфекции за сутки произошел в Урюпинской ЦРБ. Скончалась 52-летняя жительница Нехаевского района, которая контактировала с супругом, вернувшимся из Москвы. Она являлась инвалидом, а также имела эндокринное заболевание.

Всего в Волгоградской области выявлено 2714 случаев коронавируса, из которых 133 – за последние сутки. На лечении с подтвержденным диагнозом остаются 1784 человека.