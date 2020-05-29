



Внесено изменение в постановление администрации Волгоградской области о выплатах стимулирующего характера медикам, оказывающим медпомощь гражданам с коронавирусной инфекцией. Как сообщает ИА «Высота 102», из документа исключен скандальный пункт, предусматривающий расчет выплат исходя из фактически отработанного времени. Изменение внесено согласно постановлению правительства, исправившего свою же ошибку, аукнувшегося волной недовольства медработников в регионах, получивших копеечные выплаты.

Напомним, президент Владимир Путин подверг критике правительство РФ за то, что федеральные чиновники нечетко прописали принципы начисления доплат и доведения их до получателей. В результате в регионах выплаты медработникам начислялись по принципу проведенных с коронавирусным больным часов и даже минут. Это привело к тому, что медики получили мизерные суммы. После «разноса» главы государства стимулирующие выплаты врачам и медсестрам были пересчитаны.



