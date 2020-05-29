Как сэкономить в кризис?

Главное 29.05.2020 10:03 Реклама
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29.05.2020 10:03 Реклама
Внезапно обрушившиеся на мир пандемия и карантин больно ударили не только по кошельку людей, но и по торговым сетям. Многие ритейлеры закрыли часть точек, свернули бонусные и акционные программы. В связи с остановкой ряда производств в Европе, Китае и в мире, и скачком доллара из-за «нефтяных войн» все производители подняли цены, а вслед за ними и ритейлерам пришлось отражать повышение на полке. И все это происходит в момент, когда по данным финансовых аналитиков, более 50% россиян готовы «затянуть пояса» и сократить свои затраты даже на продукты.
Компания «Рубль бум», как уже сообщила ИА «Высота 102», приняла решение не экономить на своих покупателях и поддержать граждан в это непростое время. Ещё с марта в магазинах сети идёт череда масштабных акций на самые ходовые товары. В апреле и мае были установлены беспрецедентно низкие цены на десятки товаров первой необходимости, в том числе гречку, рис, макароны, тушенку, чай, хозяйственное мыло, универсальные чистящие средства, стиральный порошок «Миф», товары женской гигиены. Эти товары выделены на полках специальным ценником.
В мае в магазинах «Рубль Бум» проходили недели скидок, каждую неделю на новую категорию товаров. По словам представителей сети, покупатели активно откликнулись на это предложение. Поэтому в честь Дня защиты детей во всех магазинах сети с 30 мая по 2 июня на товары для детей будут действовать скидки до 40%.
В условиях кризиса многие ищут возможность сэкономить, и именно для таких покупателей в сети магазинов «Рубль Бум» в мае пройдет очередная акция «4 = 3»*. Это специальное предложение распространяется на четвёртый товар в чеке наименьшей стоимости и суммируется с уже действующими скидками.
«Вы можете выбрать четыре позиции в магазине и заплатить за самый дешёвый товар всего 1 копейку. Совместно с нашими поставщиками мы составили максимально широкий список товаров, участвующих в акции. Акция «4=3» уже стала любимой среди наших постоянных покупателей, ведь она позволяет сэкономить вдвойне! Так же мы приняли решение установить цену ниже себестоимости на самый востребованный сейчас товар — медицинские маски. Во всех магазинах сети вы можете купить трёхслойные медицинские маски с защитным слоем всего за 19 рублей штука. Берегите себя! Ждём вас в наших магазинах», - прокомментировали представители сети.
*Акция «4=3» пройдёт 29 мая с 16:00 и до закрытия магазинов во всех филиалах сети «Рубль Бум». Время работы магазинов и подробности акции можно уточнить по телефону горячей линии 8-800-333-01-23.
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