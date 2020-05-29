Как сэкономить в кризис?





Внезапно обрушившиеся на мир пандемия и карантин больно ударили не только по кошельку людей, но и по торговым сетям. Многие ритейлеры закрыли часть точек, свернули бонусные и акционные программы. В связи с остановкой ряда производств в Европе, Китае и в мире, и скачком доллара из-за «нефтяных войн» все производители подняли цены, а вслед за ними и ритейлерам пришлось отражать повышение на полке. И все это происходит в момент, когда по данным финансовых аналитиков, более 50% россиян готовы «затянуть пояса» и сократить свои затраты даже на продукты.

уже сообщила ИА «Высота 102» , приняла решение не экономить на своих покупателях и поддержать граждан в это непростое время. Ещё с марта в магазинах сети идёт череда масштабных акций на самые ходовые товары. В апреле и мае были установлены беспрецедентно низкие цены на десятки товаров первой необходимости, в том числе гречку, рис, макароны, тушенку, чай, хозяйственное мыло, универсальные чистящие средства, стиральный порошок «Миф», товары женской гигиены. Эти товары выделены на полках специальным ценником. Компания «Рубль бум», как, приняла решение не экономить на своих покупателях и поддержать граждан в это непростое время. Ещё с марта в магазинах сети идёт череда масштабных акций на самые ходовые товары. В апреле и мае были установлены беспрецедентно низкие цены на десятки товаров первой необходимости, в том числе гречку, рис, макароны, тушенку, чай, хозяйственное мыло, универсальные чистящие средства, стиральный порошок «Миф», товары женской гигиены. Эти товары выделены на полках специальным ценником.

В мае в магазинах «Рубль Бум» проходили недели скидок, каждую неделю на новую категорию товаров. По словам представителей сети, покупатели активно откликнулись на это предложение. Поэтому в честь Дня защиты детей во всех магазинах сети с 30 мая по 2 июня на товары для детей будут действовать скидки до 40%.

В условиях кризиса многие ищут возможность сэкономить, и именно для таких покупателей в сети магазинов «Рубль Бум» в мае пройдет очередная акция «4 = 3»*. Это специальное предложение распространяется на четвёртый товар в чеке наименьшей стоимости и суммируется с уже действующими скидками.

«Вы можете выбрать четыре позиции в магазине и заплатить за самый дешёвый товар всего 1 копейку. Совместно с нашими поставщиками мы составили максимально широкий список товаров, участвующих в акции. Акция «4=3» уже стала любимой среди наших постоянных покупателей, ведь она позволяет сэкономить вдвойне! Так же мы приняли решение установить цену ниже себестоимости на самый востребованный сейчас товар — медицинские маски. Во всех магазинах сети вы можете купить трёхслойные медицинские маски с защитным слоем всего за 19 рублей штука. Берегите себя! Ждём вас в наших магазинах», - прокомментировали представители сети.





*Акция «4=3» пройдёт 29 мая с 16:00 и до закрытия магазинов во всех филиалах сети «Рубль Бум». Время работы магазинов и подробности акции можно уточнить по телефону горячей линии 8-800-333-01-23.



